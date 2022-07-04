Posted on by

صندوق الإسكان العراقي: صرف أكثر من 736 مليار دينار خلال ستة أشهر

أحصى صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية، اليوم الأحد، المبالغ المصروفة على القروض خلال ستة أشهر.

وذكر المكتب الإعلامي للصندوق في بيان، أن مجموع المبالغ المصروفة بعموم المحافظات في النصف الأول من هذا العام بلغ (736.842.900.000) دينار سبعمائة وستة وثلاثين مليار وثمانمائة واثنان واربعون مليونا وتسعمائة الف دينار”، لافتا الى أن “مجموع المبالغ المصروفة خلال شهر حزيران الماضي بلغ (155.272.050.000) دينار مائة وخمسة وخمسون مليارا ومئتان واثنان وسبعون مليونا وخمسون الف دينار”.

وأشار إلى أن “عدد المعاملات الإلكترونية التي تم قبولها خلال النصف الأول من هذا العام بلغ (21.420) معاملة فيما بلغ عدد المعاملات الالكترونية المقبولة خلال شهر حزيران الماضي (3.828) معاملة”.

وأوضح الصندوق أن “عدد المعاملات المكشوفة خلال الستة أشهر الاولى من هذا العام بلغ (33.041) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المكشوفة خلال شهر حزيران الماضي (5.981) معاملة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close