صندوق الإسكان العراقي: صرف أكثر من 736 مليار دينار خلال ستة أشهر

أحصى صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية، اليوم الأحد، المبالغ المصروفة على القروض خلال ستة أشهر.

وذكر المكتب الإعلامي للصندوق في بيان، أن مجموع المبالغ المصروفة بعموم المحافظات في النصف الأول من هذا العام بلغ (736.842.900.000) دينار سبعمائة وستة وثلاثين مليار وثمانمائة واثنان واربعون مليونا وتسعمائة الف دينار”، لافتا الى أن “مجموع المبالغ المصروفة خلال شهر حزيران الماضي بلغ (155.272.050.000) دينار مائة وخمسة وخمسون مليارا ومئتان واثنان وسبعون مليونا وخمسون الف دينار”.

وأشار إلى أن “عدد المعاملات الإلكترونية التي تم قبولها خلال النصف الأول من هذا العام بلغ (21.420) معاملة فيما بلغ عدد المعاملات الالكترونية المقبولة خلال شهر حزيران الماضي (3.828) معاملة”.

وأوضح الصندوق أن “عدد المعاملات المكشوفة خلال الستة أشهر الاولى من هذا العام بلغ (33.041) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المكشوفة خلال شهر حزيران الماضي (5.981) معاملة”.

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