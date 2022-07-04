Posted on by

مسؤولة أمريكية تؤكد دعم بلادها لإقليم كوردستان

مسؤولة أمريكية تؤكد دعم بلادها لإقليم كوردستان

أكدت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان.

وجاء ذلك  الأحد، في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط على حسابها في تويتر أن ليف أكدت “على دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان قوي، كجزء من عراق موحد ومزدهر وديمقراطي”.

وبحث رئيس إقليم كوردستان وباربرا ليف، خلال الاتصال، آخر التطورات السياسية في العراق.

كما أخبرت باربرا رئيس إقليم كوردستان أنها تأمل في زيارة أربيل قريبا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close