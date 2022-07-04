“واتساب” سيخفي الحالة أثناء استخدام التّطبيق

تطوّر “واتساب” ميزة تسمح للمستخدمين بإخفاء حالتهم أثناء استخدام التطبيق، وفقاً للموقع المتخصّص بأخبار “واتساب” “WABetaInfo”، الذي شارك لقطة شاشة لإعدادات الخصوصية الجديدة التي تسمح لشخص ما بتحديد من يمكنه رؤيته عند استخدام التطبيق (Online).

بعد طرح الإصدار التجريبي في نيسان/أبريل، أعطت الشركة مزيداً من التحكم في من يمكنه رؤية آخر مرة قمت فيها بالتحقق من التطبيق، فقد كانت المشكلة في حالة آخر ظهور أو “Last Seen” في “واتساب” هي أنها أعطت جهات الاتصال طريقة لمعرفة ما إذا كنت قد دخلت التطبيق ولم تفتح رسالتهم.

وبحسب لقطة الشاشة التي تمت مشاركتها، ستتيح ميزة حالة الاتصال الجديدة إمكانية اختيار الأشخاص أنفسهم الذين لا تريدهم أن يروا حالة آخر ظهور لك.

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