وزارة التخطيط العراقية تصدر وثيقة خاصة بتنظيم النمو السكاني

اعلنت وزارة التخطيط العراقية عزمها اصدرار وثيقة خاصة بالسكان، في النصف الثاني شهر تموز الجاري، لافتة الى ان الوثيقة متعلّقة بآلية تنظيم عدد السكان، وتحديد عدد الاطفال والفترات الفاصلة بين حالات حمل النساء.

وقال المتحدّث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي: الاثنين (4 تموز 2022)، ان “الوزارة ستصدر خلال النصف الثاني من شهر تموز وثيقة السكان، الخاصة بعدة آليات متعلقة بالزيادة السكانية من الناحية الصحية والاقتصادية والتربوية”.

وأشار الهنداوي الى ان ان احدى الآليات، متعلقة بعدد الاطفال داخل الأسر، والفترات الفاصلة بين حالات حمل النساء ضمن العائلات العراقية، وسيتم تحويل غالبيتها الى الوزارة ليتم العمل عليها من قبل الاطراف المعنية.

وحسب احصائية رسمية صادر عن وزارة التخطيط العراقية، في شهر اذار الماضي، يبلغ عدد سكان العراق اكثر 41 مليون شخص، واكبر عدد من السكان يقطنون في محافظة بغداد التي يصل عدد نفوسها الى اكثر من ثمانية ملايين و750 الف شخص.

المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، قال ان هذه الوثيقة تم اعدادها في عام 2021، لكن أرجئ نشرها لعدة اسباب، ومن بينها الوضع الاقتصادي.

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