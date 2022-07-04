وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في سنتروم مدينة “هارلم” الهولنديه الهولندية

شارك وفد من التجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا واتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني بالوقفة التضامنية التي نُظمت، في سنتروم مدينة “هارلم” الهولندية.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ويافطات تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي ممارسة جميع أشكال الاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني، وقتل الشباب الفلسطيني بدم بارد في ظل الصمت العالم على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبوا المجتمع الدولي والعالم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ووقف كافة أشكال العنف الإسرائيلي الممنهج بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية نحو وضع حد لجميع الانتهاكات للقانون الدولي والشرعية الدولية التي تمارسها سلطات الاحتلال على طريق تفكيك نظام الفصل العنصري.

كما أكد المشاركون على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، مؤكدين دعمهم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني حتى انتزاع كامل حقوقه الوطنية وعلى رأسه حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين كما أقرتها قرارات الأمم المتحدة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط