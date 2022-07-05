أسعار النفط قد تشهد سقوطًا حرًا.. العراق على “شفا الخطر”

حذر الخبير النفطي نبيل المرسومي، من ان تشهد اسعار النفط انخفاضا كبيرا نتيجة انخفاض الطلب على النفط والركود الاقتصادي، فيما سيكون العراق اكثر المتضررين لارتفاع التزاماته التشغيلية.

وقال المرسومي في ايضاح إن “سعر خام برنت للعقود الاجلة انخفض الى ١٠٤ دولار للبرميل تسليم ايلول في حين انخفض سعر برنت تسليم تشرين الثاني الى اقل من ١٠٠ دولار”.

واضاف ان “بنك سيتي جروب حذر من احتمال سقوط اسعار النفط الى ما بين ٤٥ الى ٦٥ دولارا للبرميل في نهاية العام اذا حدث ركود في الطلب على النفط في ظل مستويات التضخم المرتفعة الذي قد يؤدي الى حالة من الركود الاقتصادي العام”.

وبين انه “اذا ما صحت تلك التوقعات فإن العراق سيكون الاكثر تضررا بين الدول النفطية بسبب الارتفاع الكبير في النفقات التشغيلية التي رافقت ارتفاع اسعار النفط والتي ادت الى زيادة الاعباء العامة في ظل عدم وجود صندوق سيادي يمكن ان يكون حائط صد بوجه التقلبات العنيفة لاسعار النفط “، مضيفا”نسخة منه الى المطبلين بالعودة الى سعر الصرف القديم “.

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