Posted on by

إعلان حالة الطوارئ في خمس مناطق إيطالية

إعلان حالة الطوارئ في خمس مناطق إيطالية

أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في معظم مناطق الشمال التي تعاني من الجفاف، ورصدت 36.5 مليون يورو لغوث سكان المناطق الزراعية.

وأعلنت حالة الطوارئ في 5 مناطق هي: إميليا رومانيا وفريولي فينيتسيا جوليا ولومباردي وبيدمونت وفينيتو، مما يعكس الجفاف في نهر بو وأحواض جبال الألب الشرقية.

ووضعت بعض المدن والبلدات في الشمال، قيودا على استخدام المياه من قبل المواطنين، فيما بدأ الجفاف يؤثر أيضا على جنوب ووسط إيطاليا.

وسجل نهر بو أطول أنهار إيطاليا والذي يعد مصدرا حيويا لمياه الري أدنى مستوياته منذ 70 عاما.

وفي قرار استثنائي للسلطات الإيطالية لمواجهة واحدة من أسوأ موجات الجفاف باتت نوافير ميلانو التاريخية دون ماء بعد أن أصدر عمدة ميلانو أوامر بإغلاق النوافير العامة والحد من استخدام رشاشات المياه.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close