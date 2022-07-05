إعلان حالة الطوارئ في خمس مناطق إيطالية

وأعلنت حالة الطوارئ في 5 مناطق هي: إميليا رومانيا وفريولي فينيتسيا جوليا ولومباردي وبيدمونت و فينيتو ، مما يعكس الجفاف في نهر بو وأحواض جبال الألب الشرقية.

ووضعت بعض المدن والبلدات في الشمال، قيودا على استخدام المياه من قبل المواطنين، فيما بدأ الجفاف يؤثر أيضا على جنوب ووسط إيطاليا.

وسجل نهر بو أطول أنهار إيطاليا والذي يعد مصدرا حيويا لمياه الري أدنى مستوياته منذ 70 عاما.

وفي قرار استثنائي للسلطات الإيطالية لمواجهة واحدة من أسوأ موجات الجفاف باتت نوافير ميلانو التاريخية دون ماء بعد أن أصدر عمدة ميلانو أوامر بإغلاق النوافير العامة والحد من استخدام رشاشات المياه.