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إغلاق صفوف المتفوقين في المدارس الاعتياديَّة

إغلاق صفوف المتفوقين في المدارس الاعتياديَّة

 بغداد: إسراء السامرائي
أغلقت وزارة التربية صفوف المتفوقين ضمن المدارس الاعتياديَّة للعام الدراسي الحالي، بينما طالب أولياء أمور بتوسيع الرقعة الجغرافية لمدارس المتفوقين.
وقال مصدر خاص بمديرية تربية الكرخ الأولى : إنَّ “قرار الإغلاق جاء بسبب أنَّ أغلب المدارس لا تحمل أوامر إدارية خاصة بفتح صفوف المتفوقين، فضلاً عن قلة الملاكات التدريسية، إذ يحتاج كل صف إلى ثمانية مدرسين إضافيين اختصاص”، مبيناً أنَّ “قبول طلبة المناطق التي شملت مدارسها بإغلاق صف المتفوقين، سيكون ضمن المدارس الأخرى بحسب توزيعها بين المناطق المجاورة”.
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