استقرار أسعار السلع والمواد الغذائية بالأسواق المحلية في أربيل

أكد قائممقام مركز محافظة أربيل نبز عبد الحميد، يوم الثلاثاء، استقرار أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية بعد قرار حكومة إقليم كوردستان بإلغاء استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية عن المستوردة منها.

وقال عبد الحميد في تصريح أدلى به للصحفيين إن “أسعار السلع والمواد الغذائية قد انخفضت في اغلب المتاجر على خلفية القرار الذي أصدرته حكومة الإقليم بإلغاء الضرائب والرسومات الجمركية عن الاستيراد

وأوضح ان هذا القرار كان مهما جدا، وساعد في إستقرار أسعار المواد الغذائية في السوق، و بدد المخاوف السابقة من ارتفاعها.

كما أشار عبد الحميد إلى ان عشرات اللجان الصحية والتجارية والبيطرية والسياحية تعمل بإشراف من الحكومة المحلية على المتابعة و بشكل يومي الأسواق من ناحية جودة السلع والمواد وأسعارها، مؤكدا أن هذه اللجان ترصد كل تقصير ومخالفة، وتتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المتاحة

وتابع بالقول إن “للأمن الاقتصادي دورا كبيرا الذي يبذل قصارى جهده في منع دخول المواد المنتهية الصلاحية والتالفة”، منوها إلى أنه “يوم امس تم ضبط اكثر من 80 صندوقا من اللحم الهندي المحظور حيث كانت هناك محاولة لإدخالها إلى محافظة اربيل بشكل مخفي وقد تم ضبطها في منطقة الخازر، وأُلقي القبض على المتهمين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط