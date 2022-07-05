الاستعانة بسلاح روسي فتاك لمواجهة تحركات داعش في ديالى

ديالى/ علي الحسني

كشف قيادي في الحشد العشائري، أمس الاثنين، عن نشر سلاح روسي فتاك في 3 مواقع لمواجهة التسلل الليلي لتنظيم داعش الارهابي شرقي البلاد.

وقال أحمد العزاوي في حديث لـ(المدى)، إن «تلال الصفرة أقصى شمالي ديالى تضم منحدرات ومسارات استُغلت من قبل تنظيم داعش الارهابي في التسلل خلال السنوات الماضية لأنها أشبه بمثلث جغرافي متداخل في عمق الأراضي المنخفضة صوب صلاح الدين ومنها إلى حمرين ثم ينتقل إلى مناطق تقع شمال وشمال شرقي ديالى بشكل مباشر».

وأضاف العزاوي، أن «الأجهزة الأمنية عمدت إلى نشر منظومات كورنيت التي تعتبر سلاحاً روسياً فتاكاً قادراً على تعقب الأهداف ومنها المركبات على مسافة تصل إلى 4-5 وتدميرها في 3 مواقع مهمة لدواعي أمنية».

وأشار إلى أن «نشر منظومة كورنيت سيشكل عاملاً مهماً في مواجهة أية عمليات تسلل ليلية من قبل داعش باستخدام المركبات المسرعة خاصة في الأراضي المنبسطة التي يكون رصد الأهداف سهلا فيها عن بعد»، مؤكدا أن «المنظومة لعبت دورا محوريا في عمليات تحرير ديالى في 2014-2015 من خلال تدمير عشرات المفخخات عن بعد وسد الفراغات وإنهاء أية حركة لمركبات داعش بين القواطع الأمنية».

ويطلق على تلال الصفرة «التلال الحمراء» لكون بعضها مائلاً للون الأحمر وهي ذات طبيعة معقدة جدا وساخنة في ذات الوقت بسبب نشاط خلايا داعش.

إلى ذلك، ذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، أن «قوة من اللواء 62 بالحشد الشعبي نفذت عملية أمنية في شروين شمال شرقي محافظة ديالى عقب تعرض إرهابي نفذته مجموعة داعشية».

وأضاف البيان الذي تلقته (المدى)، أن «قوة اللواء 62 بالحشد الشعبي شرعت بالدهم والتفتيش في المنطقة المذكورة بحثا عن فلول داعش الإرهابي الذي يتحرك بشكل محدود بتلك المنطقة”.

وأشار، إلى أن «القوة ذاتها تصدت، ليلة الاحد، لتعرض ارهابي شنته فلول داعش شمال شرق محافظة ديالى».

وتعد ديالى من المحافظات الرخوة امنياً وتشهد بعض مناطقها لاسيما الوعرة جغرافياً تواجداً لخلايا تنظيم داعش الإرهابي التي تشن بين الحين والآخر هجمات على القطعات العسكرية والمدنيين.

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