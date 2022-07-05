العقوبات على روسيا تكبد المانيا مزيدا من الخسائر المالية

كشفت “بلومبيرغ” نقلا عن مصادرها أن شركة Uniper الألمانية للطاقة، تفاوض الحكومة على مساعدات مالية بـ9 مليارات يورو، خسرتها جراء القيود على الغاز الروسي.

وقال الوكالة: “تجري شركة Uniper SE الألمانية مباحثات مع الحكومة حول إمكانية الحصول على حزمة مساعدات مالية تصل إلى 9 مليار يورو”.

ووفقا للمصادر فإن الحكومة تدرس حزمة من الإجراءات الممكنة، بما فيها القروض والاشتراك في رأس مال الشركة ونقل بعض الزيادة في النفقات إلى المستهلكين.

وكجزء من الخطة، تعد الحكومة تشريعا سيسمح للدولة بالاستحواذ على حصص في شركات الطاقة المتعثرة. كما سيحمل المستهلكين معظم الصعوبات الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز. ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع القانون هذا الأسبوع.

ويعتبر محللون أن تقييد إمدادات الغاز الروسي يكبد شركة Uniper خسائر بقيمة 30 مليون يورو يوميا. انتهى 25ن

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