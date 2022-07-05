العمل تطلق إعانات لـ 82 ألف مستفيد

بغداد: بتول الحسني

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة إعانات لـ82 ألف مستفيد في بغداد والمحافظات، كانت متوقفة لسنوات بعد ثبوت أحقيتهم بتلك الإعانات.

وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد : إنَّ “أقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات استقبلت 92 ألف اعتراض خاص بإيقاف الشمول بالإعانة الاجتماعية إلى اللجان العليا، وقد بلغت الاعتراضات المقبولة (82) ألف اعتراض بعد إكمال الشروط المطلوبة فيما تم رد الباقي”، لافتة إلى أنه “تمت إعادة إطلاق إعانات ورواتب المستفيدين المقبولة اعتراضاتهم بعد أن كانت متوقفة لسنوات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط