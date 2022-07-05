القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يرومون بيع فتاة مقابل مبلغ مالي في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الثلاثاء، القاء القبض على ثلاثة متهمين كانوا يرومون بيع فتاة مقابل مبلغ من المال.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن “مفارز في قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الكرخ، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يرومون بيع فتاة مقابل مبلغ من المال قدره (مليونا دينار)”.

ونوه البيان إلى أنه تم تدوين أقوال المتهمين ابتدائيا وتصديقها قضائيا بالاعتراف وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة (6) من قانون الاتجار بالبشر لينالوا جزاءهم العادل.

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