الكاظمي: الحكومة عازمة على المضي بالإصلاحات

أبدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، عزم الحكومة على المضي بالإصلاحات، في حين وجّه، محافظة بابل بعدم التدخل بتوزيعات المياه.

وذكر بيان لمكتبه، أن “الكاظمي، استقبل الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق رمزي نعمان، بمناسبة انتهاء مهام عمله”، لافتاً إلى أن “اللقاء شهد استعراض التحديات التي تواجه دول المنطقة في مجالي إنتاج الطاقة، والتغيّرات المناخية”.

وأضاف، أن “الكاظمي ثمّن الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم التوجّهات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة، لاسيما حين تكون الاستشارات متّسقة مع الأوضاع العراقية ومتفهمة للخصوصية الاقتصادية العراقية”.

وأشار الكاظمي، بحسب البيان، إلى أن “الحكومة عاقدة العزم على المضي في الإصلاحات؛ من أجل توفير سبل معاشية أفضل للشعب العراقي”، مؤكداً أن “الجهود الإصلاحية التي تبنتها الحكومة قد بدأت تؤتي ثمارها الملموسة عبر المؤشرات الاقتصادية التي تنشرها المنظمات الدولية، وجدد ثقته بالمستقبل الاقتصادي الواعد للعراق الذي ستقوده الأجيال الشابة”.

من جانبه، أعرب نعمان، عن “تقديره لجهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وقدرتها على تنفيذه على الرغم من التحديات الصعبة، وأثنى أيضاً على الجهود العراقية في مجال تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بالشراكة مع بقية دول المنطقة الذي يصبّ في النهاية بالمصلحة العراقية”.

في غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء، محافظة بابل بعدم التدخل بالسياسة التشغيلية وتوزيعات المياه.

وذكر بيان آخر، أن “الكاظمي، وجّه محافظة بابل، بعدم التدخل بالسياسة التشغيلية وتوزيعات المياه التي أعدتها وزارة الموارد المائية، لضمان التوزيع العادل للمياه في ظل الشحِّ المائي”.

وأوضح البيان، أن “التوجيه، جاء بناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية بشكل طارئ، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين، المُنعقدة بتأريخ 2022/7/2”.

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