النجف .. الحبس الشديد على أب سجن أبنته داخل غرفة صغيرة وقيدها بالسلاسل

افاد مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، بإصدار محكمة جنايات في محافظة النجف حكما بالحبس الشديد على رجل عنف ابنته لطريقة وحشية.

وقال المصدر المحكمة أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين على أب حبس ابنته القاصر في غرفة مساحتها 1م *1م وهي مقيدة بالسلاسل.

وكان مصدر أمني، قد أفاد في شهر شباط الماضي، باعتقال رجل دين “مُعمم” لقيامه بتعنيف ابنته واحتجازها في غرفة صغيرة أشبه بسجن انفرادي ضمن إحدى مناطق محافظة النجف.

وأبلغ المصدر، أن “المتهم كان يحتجز ابنته ويكبل يديها ويعنفها من خلال وضعها في هيكل متروك خالي من وسائل الحياة الكريمة، وداخل غرفة تبلغ مساحتها متر ونصف وقفلها، مع وضع حمام متنقل لغرض قضاء الحاجة في نفس المكان”.

وأضاف المصدر، أن “عملية إلقاء القبض على المتهم، وتحرير ابنته المحتجزة، تمت بعد ورود معلومات واستحصال الموافقات القضائية”.

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