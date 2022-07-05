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بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.. السيد الغانمي يوجه بتوزيع مساعدات الإغاثة على الأسر النازحة في كربلاء المقدسة

وجه وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، بتوزيع مساعدات الإغاثة على الأسر النازحة في كربلاء المقدسة.

جاء ذلك وفقاً للخطة التي وجه بها وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، لمتابعة أحوال النازحين، وتوفير احتياجاتهم، وبالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، شرع فرع الوزارة في كربلاء المقدسة بتوزيع مساعدات الإغاثة والصحية على الأسر النازحة المتواجدة في المحافظة، لتشمل ١٦٥٠ أسرة ، بالتنسيق مع المنظمات العاملة هناك.
في حين تستمر ملاكات الوزارة في كربلاء المقدسة بالعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية للأسر النازحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالتنسيق مع منظمات الإغاثة كافة .

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