برلمانية تحذر من رفع الحكومة العراقية الدعم عن أسعار البنزين: ستشعل النيران

حذرت زينب جمعة الموسوي النائب عن كتلة “صادقون” في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، من قيام الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برفع الدعم عن أسعار البنزين.

وقالت الموسوي في بيان صحفي أورده مكتبها الإعلامي اليوم اليوم، إن”رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية (البنزين) ستشعل نيران ثورة شعبية بوجه حكومة مصطفى الكاظمي التي تعمل على امتصاص كل ما يملك المواطن العراقي”.

وأضافت انه “في العام 2020 أطلقت حكومة الكاظمي الورقة البيضاء التي لم تؤتِ ثمارها الاقتصادية للعراق و شعبه حتى قامت بمشروع مالي قاتل وهو تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام ⁧‫الدولار‬⁩ الأميركية من سعر 1180 إلى 1450 دينار مقابل كل 1 دولار، الأمر الذي أدى إلى أن ينتهز التجار الفرصة ويجمعوا أموالهم من السوق عن طريق بيع سلع المخازن بأسعار أغلى من السابق”.

وارتفعت أسعار الوقود والمحروقات في العالم بأسره جراء فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا احدى أكبر الدول المصدرة للنفط بسبب غزوها لأوكرانيا.

ويتم التداول بين السكان في مناطق ومدن العراق أحاديث حول رفع عزم الحكومة الاتحادية الدعم عن سعر البنزين العادي بحيث يرتفع اللتر الواحد من 450 ديناراً إلى 700 دينار.

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