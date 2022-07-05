تسرب الكلور يتسبب بعشرات الاختناقات في ذي قار

ذي قار/ حسين العامل

اعلنت دائرة صحة ذي قار عن انقاذ أكثر من 300 مصاب بحالة اختناق ناجمة عن تسرب غاز الكلور في مجمع ماء قلعة سكر، وفيما نفت تسجيل اية حالة وفاة، أصدر محافظ ذي قار قرارا بإقالة جميع المسؤولين المقصرين من مناصبهم.

قال مدير قسم الصحة العامة في محافظة ذي قار حسين رياض إلى (المدى)، إن “المركز الصحي في قضاء قلعة سكر استقبل أكثر من 300 حالة اختناق ناجمة عن تسرب غاز الكلور من مجمع ماء رئيسي في القضاء”.

وأضاف رياض، أن “جميع المصابين تلقوا العلاج وغادروا”، نافيا تسجيل “حالات وفاة من جراء الحادث”.

ومن جانبه قال عدي الحيدري وهو أحد سكان قضاء قلعة سكر (100 كم شمالي الناصرية) إلى (المدى)، ان “تسرب غاز الكلور في مجمع ماء القلعة الرئيس نجم عن عطب صمام اسطوانة الغاز”.

وأضاف الحيدري، أن “حالة التسرب تواصلت لعدة ساعات ما ادى الى تعرض العديد من المواطنين في حي العمال الذي يقع فيه المجمع للاختناق”.

وأشار، الى ان “تسرب الغاز اثار حالة من القلق بين السكان المحليين كونه يحدث لأول مرة في القضاء”.

وبدوره، قرر محافظ ذي قار محمد هادي الغزي إقالة المقصرين من مناصبهم.

وذكر بيان صادر عن مكتب الغزي تابعته (المدى)، أن “محافظ ذي قار وجه بإقالة المقصرين في قضية تسرب غاز الكلور في قضاء قلعة سكر على الفور”، واضاف “وذلك لما تسببوا به من ضرر جسيم للمواطنين”.

وأكد الغزي، بحسب البيان، أن “جميع حالات الاختناق والتحسس الناجمة عن التسرب تماثلت للشفاء”، مبينا ان “جميع المصابين غادروا المشفى بعد تحسن حالتهم الصحية”.

وكانت مديرية ماء ذي قار قد نفت في بادئ الامر حدوث حالات اختناق إثر تسرب غاز الكلور وذكرت في بيان تداولته وسائل الاعلام المحلية وتابعته (المدى)، “أنها تنفي خبر حدوث حالات اختناق لـ 200 شخص إثر تسرب غاز الكلور من إحدى محطات تصفية المياه في قلعة سكر”، مؤكدة ان “التسرب كان بسيطا وتمت السيطرة عليه سريعا من دون اية اضرار”.

فيما قال مدير ماء قلعة سكر فلاح العتابي، إن “تسريباً بسيطاً حدث بأحد قناني الكلور في مشروع ماء قلعة سكر، ما ادى الى تأثر عدد بسيط من المواطنين دخلوا على إثره للمستشفى”، واضاف في تصريحات إعلامية، أن “معظمهم غادروا المشفى بعد تلقي العلاج”.

وعُقد في مديرية بيئة ذي قار أمس اجتماع لبحث تداعيات تسرب غاز الكلور في قضاء قلعة سكر، وما سببه من حالات اختناق للمواطنين.

وقال معاون محافظ ذي قار للشؤون الإدارية عباس الخزاعي في تصريحات صحافية تابعتها (المدى)، إن “اجتماعاً عُقِد في مديرية بيئة ذي قار اليوم لبحث تداعيات تسرب غاز الكلور من أحد مجمعات المياه في قضاء قلعة سكر”.

وأضاف ان “حالات الاختناق التي سجلت كانت نتيجة تسرب غاز الكلور من أحد مجمعات مياه الشرب، فيما تم تشكيل لجنة للمتابعة والاطلاع على الأسباب الحقيقية لتسرب الغاز”.

وأشار، إلى أن “توصيات سوف تصدر عن الاجتماع مع قرارات تتضمن محاسبة وسحب يد جميع المسؤولين المقصرين بشكل مباشر عن التسرب”.

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