حجاج الانبار يكرمون رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي 

كرم حجاج محافظة الانبار سماحة الشيخ سامي المسعودي اثناء زيارته لهم في مكان اقامتهم بمكة المكرمة.

واجرى الشيخ المسعودي جولة ميدانية على البنايات التي يسكنها الحجاج العراقيين من مختلف المحافظات للأطمئنان على احوالهم والوقوف على متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم”.

وأكد على ” حرص الهيئة بتقديم أفضل الخدمات التي تليق بمكانه الحاج العراقي الكريم من سكن ونقل وإطعام وخدمات طبية على مدار اليوم بما يصب في راحتهم وسلامتهم”.

وحث رئيس الهيئة ” كوادر ولجان الهيئة من الموظفين والمتعهدين والمرشدين على بذل اقصى طاقاتهم لخدمة الحجاج، خصوصا مع قرب ايام المشاعر المقدسة، حيث وفرت الهيئة افضل الحافلات الحديثة والمكيفة، بالاضافة الى أماكن المبيت المميزة في عرفة ومنى.

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