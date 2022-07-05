داينمو الوزارة

نعيم حاجم

يتضمن السجل الشخصي للاستاذ محمد حنون الناطق الرسمي لوزارة التجارة ومدير الرقابة التجارية

العديد من المعاني الانسانية التي تتمحور بأذابة الجليد بينه وبين الاشخاص الذين غالبا ماكانوا يرنون اليه باعتباره ناطقا إعلاميا بدرجة مدير عام ملأ الاجواء بكل مايصدر عنه من لمحات انسانية جليلة…

لقد تصدر المشهد الانساني وتعاونه وتقديم مايمكن تقديمه من الاصلاحات والمقترحات التي

تهدف الى ابراز الوجه الحضاري والعملي لوزارة التجارة التى سعى ومازال يسع للأرتقاء بها الى مستويات عالمية تستقر عندها مطالب العراقيين بجهده الفكري المتطور كي تصبح هذه الوزارة وفق المستوى الذي يشار لها بالبنان….

ان سعي الاستاذ محمد حنون الجاد والدؤوب انما ينطلق من عمق العلاقة القوية التي حاول بنائها بالصراحة المعهودة وبالاخلاق الحميدة حين يكون وحين تبصره جموع الناس التي تنشد عنده

في مجال تحقيق اعلى المستويات في توزيع السلة الغذائية وتوفير البطاقة التموينية للمواطنين..لاسيما وانه الوجه المعروف القريب جدا

لمجمل العراقيين …

وضع الاستاذ محمد حنون

نصب عينيه قيمة السلة الغذائية مع توفير البطاقة التموينية التي تبقى من اساسيات المواطن العراقي ولن يكون ذلك حتما الا بتنفيذ مايصبون اليه من احلام جديرة بالاهتمام ولايأتي ذلك الا من خلال هذا السمو الاخلاقي الذي تجسد في سلوك وعمل الشخصية المحببة لدى محمد حنون…

ينظر اليه جميع المخلصون نظرة احترام فائق وهو الذي فتح ابوابه

على مصراعيها لتقبل ماتجود به عقولهم من المقترحات الايجابية ولعل ذلك يزيد من اواصر العمل

الخلاق والتعاون المثمر بينه وبين اطراف المواطنين في سبيل ترسيخ

قيم واصالة العراقي في خلق اجواء المحبة خاصة تصريحاته الاعلامية التي تطمئن الشارع من المخزون الغذائي من دون خوف المواطن ..

نعم ستشهد الايام المقبلة من عامنا الجديد على كل مايثري عمل وزارة التجارة

بمزيد من الطموحات والعمل على تثوير الجوانب الاخرى التي تدخل في صميم عمل وزارة التجارة .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط