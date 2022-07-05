رئيس بعثة الحج العراقية يلتقي بشركة مطوفي حجاج الدول العربية

بحث رئيس بعثة الحج العراقية سماحة الشيخ سامي المسعودي مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية شؤون تفويج الحجاج العراقيين الى المشاعر المقدسة.

وقال رئيس الهيئة ان ” شركة مطوفي حجاج الدول العربية لها دور كبير بتنظيم شؤون الحجاج ايام المشاعر المقدسة , وان الحج كله مشاعر ابتداءً من التفويج الى عرفة والمبيت بمنى ومن ثم رمي الجمرات “.

واثنى على “التعاون المطلق الذي تبديه الشركة من خلال اهتمامهم بالحجاج والاستجابة السريعة بفاعلية وواقعية على جميع مايتم طرحه من احتياجات ومتطلبات الحجاج”

واكد الشيخ المسعودي على “تثقيف جميع الكوادر واللجان والحجاج بضرورة الالتزام بجميع القوانين التي تصدرها المملكة العربية السعودية, وكذلك تطبيق التعليمات الادارية التي تصدرها شركة المطوفين ووزارة الحج , وتوصية الحجاج بضرورة الابتعاد عن المخالفات وعدم الخوض بالمواضيع السياسية والطائفية وكل ما يعكر صفو موسم الحج”.

من جانبه ابدى “رئيس مجلس ادارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية الاستاذ ماهر صالح جمال سعادته البالغة باهتمام رئيس بعثة الحج العراقية سماحة الشيخ سامي المسعودي بالحجاج العراقيين, الامر الذي أدى الى تقديم الخدمة المناسبة التي نامل دائما ان تقدم لهم, مؤكدا ان حجاج العراق من المميزين في كل عام من بين حجاج الدول الاخرى”.