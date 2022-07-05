روسيا تتهم الغرب بافتعال أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية.. وأنقرة تسعى لفتح ممر بحري

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب بمحاولة افتعال أزمة تصدير الحبوب والأسمدة من بلاده، وبينما تنتظر أنقرة موافقة موسكو على خطة أممية متعلقة بالتصدير، دعت لندن إلى البحث عن مسارات بديلة لإخراج المنتجات الغذائية من أوكرانيا في حال تعثر المسار التركي.

وقال لافروف إن محاولات الغرب الرامية لربط مسألة توريد الحبوب والأسمدة الروسية بمسألة رفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية، تهدف إلى إدخال قوات حلف شمال الأطلسي “ناتو”، إلى حوض البحر الأسود والتحكم بتصدير الحبوب، معتبراً ذلك أمراً غير مقبول.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع نظيره الفنزويلي، أن ذلك لا يمكن أن يحدث، لأن دول حوض البحر الأسود تفهم الوضع جيداً.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تخطط لتأسيس ممر لنقل الحبوب الأوكرانية والروسية عبر البحر الأسود، وإن أنقرة تنتظر موافقة موسكو على الخطة الأممية المتعلقة بالتصدير.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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