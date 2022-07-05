سبب صادم لحادثة التسرب في ذي قار: إفراغ قنينة كلور في نهر

أكثر من 300 حالة اختناق ليس بسبب الغبار هذه المرة، فالليلة كانت صافية في الساعات الأولى لاستقبال المركز الصحي للحالات في قلعة سكر شمالي ذي قار.

كانت الإصابات بسبب تسرب غاز الكلور من مشروع الماء في المدينة، أغلبها خفيفة وغادرت المستشفى ما عدا بعض الحالات المتوسطة لتلقي العلاج وتمت إحالتها إلى مستشفى الرفاعي العام.

وقال حسين رياض، مدير الصحة العامة في ذي قار،إن “أكثر من 300 حالة اختناق تم تسجيلها نتيجة تسرب الكلور، ولحسن الحظ كان الأوكسجين المتوفر كافيا لإسعاف جميع الحالات”.

وفتحت حكومة ذي قار تحقيقا بالحادث وشكلت لجنة من دوائر متخصصة للوقوف على تداعياته، فيما توعدت بإقالة المقصرين بحسب بيان من المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار.

وقال حيدر سعدي، مستشار محافظ ذي قار لشؤون الخدمات، إن “تحقيقا مفصلا سيجريه فنيون متخصصون في هذا الجانب سيكشف جميع التفاصيل، والمقصر سيخضع لعقوبات قاسية”.

وبحسب مصدر محلي، فأن التسريب كان من قنينة غاز كلور رميت في نهر الغراف لتفريغها من الغاز قرب محطة تصفية الماء، لكنها طفت على سطح النهر قبل إكمال عملية التفريغ، ولصعوبة السيطرة عليها لوزنها الكبير تسرب الغاز إلى المناطق القريبة من النهر.

المراسل: أحمد السعيدي

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