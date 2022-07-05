صالح: العراق محور أساسي لأمن واستقرار المنطقة

قالَ رئيس الجمهورية برهم صالح، لدى استقباله، أمس الاثنين، السيناتور الأميركي ليندسي غراهام: إن العراق محور أساسي لأمن واستقرار المنطقة.

وتناول اللقاء، بحسب بيان رئاسي، “العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للتفاهمات والمصالح المشتركة، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة العمل والتنسيق لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة، والتعاون في مواجهة التقلبات الاقتصادية ومكافحة آفة الفساد المالي والإداري والمساعدة لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، إلى جانب التعاون في مجابهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية البيئة”.

وأضاف، أنه “جرى، في اللقاء، بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”. وشدد صالح على “أهمية تخفيف حدة توترات المنطقة ونزع فتيل الأزمات عبر الحوار وإنهاء الملاذات الإرهابية”، لافتاً إلى “أهمية العراق في المنطقة باعتباره محوراً أساسياً لأمن واستقرار كل المنطقة”. من جانبه، جدد السيناتور ليندسي غراهام التأكيد على “التزام الولايات المتحدة بدعم أمن واستقرار العراق، وإقامة علاقات وثيقة بمختلف المجالات”، مشيراً إلى “أهمية العراق في المنطقة ودوره الفاعل في إرساء الأمن والاستقرار”. وكان رئيس الجمهورية قد استقبل في وقت سابق من يوم أمس السفير الياباني لدى العراق سوزوكي كوتارو”. ولفت صالح، إلى “أهمية تعزيز العلاقات بين العراق واليابان في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية الإعمار والبناء”، مشيداً “بمواقف الحكومة اليابانية الداعمة للعراق ودورها في المجالات الاقتصادية والإنسانية”.

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