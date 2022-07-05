مباحثات عراقية أمريكية في بغداد لاسترداد الأموال المهربة والتعاون الأمني

بغداد‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬

بحث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأمريكي‭ ‬ليندسي‭ ‬غراهام،‭ ‬الاثنين،‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬ودور‭ ‬العراق‭ ‬المتنامي‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الحلبوسي‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬استقبل،‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ضوَ‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأمريكي‭ ‬السيناتور‭ ‬ليندسي‭ ‬غراهام‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‮ ‬وتناول‭ ‬اللقاء‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬والتعاون‭ ‬الأمني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬الإرهاب،‭ ‬ومناقشة‭ ‬موضوع‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‮»‬‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬اللقاء‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ودور‭ ‬العراق‭ ‬المتنامي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬غراهام‭ ‬‮«‬التزامَ‭ ‬بلاده‭ ‬بدعم‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أمنه‭ ‬واستقراره‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الفاعل‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬توترات‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وبحث‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬والسيناتور‭ ‬الأمريكي‭ ‬ليندسي‭ ‬غراهام،‭ ‬الاثنين،‭ ‬التعاون‭ ‬بمكافحة‭ ‬آفة‭ ‬الفساد‭ ‬والمساعدة‭ ‬لاسترداد‭ ‬الأموال‭ ‬العراقية‭ ‬المهربة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭.‬

وقالت‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬استقبل،‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬4‭ ‬تموز‭ ‬2022،‭ ‬السيناتور‭ ‬الامريكي‭ ‬ليندسي‭ ‬غراهام‭ ‬وتناول‭ ‬اللقاء‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬وفقاً‭ ‬للتفاهمات‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‮»‬‭.‬

أضافت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والتنسيق‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬واستئصال‭ ‬جذوره‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التقلبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومكافحة‭ ‬آفة‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬والمساعدة‭ ‬لاسترداد‭ ‬الأموال‭ ‬العراقية‭ ‬المهربة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجابهة‭ ‬ظاهرة‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‮»‬‭.‬

وجرى‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬بحث‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‮»‬،‭ ‬وأكّد‭ ‬الرئيس‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬توترات‭ ‬المنطقة‭ ‬ونزع‭ ‬فتيل‭ ‬الأزمات‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬وإنهاء‭ ‬الملاذات‭ ‬الإرهابية‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اهمية‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬باعتباره‭ ‬محوراً‭ ‬أساسياً‭ ‬لأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬كل‭ ‬المنطقة‭.‬

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