مباحثات عراقية أمريكية في بغداد لاسترداد الأموال المهربة والتعاون الأمني

بغداد -عبد الحسين غزال
بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام، الاثنين، تطورات الوضع الإقليمي ودور العراق المتنامي.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الاثنين، ضوَ مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام والوفد المرافق له، وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، والتعاون الأمني من خلال دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب، ومناقشة موضوع النازحين من النساء والأطفال والوضع الإنساني في مخيم الهول».
كما بحث اللقاء بحسب البيان «تطورات الوضع الإقليمي، ودور العراق المتنامي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».
من جانبه، أكد غراهام «التزامَ بلاده بدعم العراق في المجالات كافة؛ من أجل تحقيق أمنه واستقراره»، مشيراً إلى «أهمية الدور الفاعل للعراق في تخفيف توترات المنطقة».
وبحث رئيس الجمهورية برهم صالح والسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، الاثنين، التعاون بمكافحة آفة الفساد والمساعدة لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين 4 تموز 2022، السيناتور الامريكي ليندسي غراهام وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للتفاهمات والمصالح المشتركة».
أضافت أنه «تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل والتنسيق لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة، والتعاون في مواجهة التقلبات الاقتصادية ومكافحة آفة الفساد المالي والإداري والمساعدة لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، إلى جانب التعاون في مجابهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية البيئة».
وجرى في اللقاء بحسب البيان «بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، وأكّد الرئيس برهم صالح على «أهمية تخفيف حدة توترات المنطقة ونزع فتيل الأزمات عبر الحوار وإنهاء الملاذات الإرهابية»، لافتاً إلى أن اهمية العراق في المنطقة باعتباره محوراً أساسياً لأمن واستقرار كل المنطقة.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط