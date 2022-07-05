مقتل منتسب بمكافحة الإرهاب وإصابة شخصين آخرين بمشاجرة في كركوك

قُتل منتسب في المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب – CTG التابعة لإقليم كوردستان وأُصيب شخصان آخران كان معه جراء مشاجرة حدثت وسط مدينة كركوك، وفقا لما أفادت به مصادر محلية اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر ان (م، ن، ش) المنتسب إلى المديرية والذي يبلغ من العمر 25 عاما قتل ليلة أمس في الشارع الحولي بمدينة كركوك بواسطة طعنه بسكين مع اصابة اثنين آخرين كانا معه بإطلاق نار بمشاجرة.

وذكرت المصادر أن القتيل من سكنة حي بنجا علي في كركوك.

في غضون ذلك وفي محافظة ميسان جنوبي العراق حدثت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بينهم محام تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء.

وقال مصدر في الشرطة المحلية إن الحادث أسفر عن اصابة المحامي (م.ر) بطعنات سكين.

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