الصدر يوجّه بإقامة صلاة موحّدة في أعقاب دعوة سرايا السلام للجهوزية

تفاؤل حذر يسبق مباحثات تشكيل الحكومة وسط مخاوف من تجدّد الخلافات

بغداد – قصي منذر

النجف – سعدون الجابري

يحاول الاطار التنسيقي ،المضي بمباحثات تشكيل الحكومة الجديدة ،بتحرك حذر على الاطراف الاخرى بغية الحصول تأييد القوى لتقديم مرشح الكتلة الاكبر بعد عطلة عيد الاضحى، وسط مخاوف من تجدد الخلافات عقب تصعيد خطابي للتيار الصدري في اعقاب دعوة سرايا السلام للجهوزية ،واقامة صلاة موحدة في بغداد،في وقت يواصل الحزبين الكرديين في اقليم كردستان مباحثاتهما لفك عقد الخلاف على مرشح رئاسة الجمهورية واختيار شخصية مقبولة لدى الجميع. وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري في تصريح امس ان (منصب رئيس الجمهورية من حصة الاكراد، وليس من حصة حزب بعينه، وعلى الاطراف الكردية حسم هذا الموضوع في ما بينهم، أما قدر تعلق الأمر بنا، فإننا نجدد تأكيد الأمر إن كان مقترناً بفوز الحزب في الانتخابات، فإن الديمقراطي الكردستاني هو الفائز الأول، وإن كان الأمر مقترناً بالديمقراطية ،فأنها تقضي بأن يكون لنا كحزب فائز مرشحنا)، واشارت الى انه (بعد اجتماع رئيس الحزب مسعود البارزاني مع أعضاء كتلة الديمقراطي ،فأننا متمسكون بالحصول على منصب رئيس جمهورية العراق لأنه من استحقاقنا، كما أننا متمسكون بمرشحنا للمنصب). بدورها ،قالت المتحدثة بأسم الحزب فيان دخيل في بيان امس ان (البارزاني اجتمع مع كتلة الحزب، وتمت خلال الاجتماع مناقشة ملفات عدة، حيث تطرق البارزاني الى الاوضاع السياسية في العراق بشكل عام، والتطورات الاخيرة، عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، كما أكد أنه بغض النظر عمن سيتصدر المشهد فنحن اصحاب قضية مشروعة، ولابد من الدفاع عن الحقوق الدستورية للشعب العراقي). ولا يزال منصب رئيس الجمهورية ،يشكل نقطة خلاف بين الحزبين الكرديين، برغم انسحاب الكتلة الصدرية الحليفة للديمقراطي ، وارتفاع حظوظ الإطار التنسيقي الحليف للاتحاد الوطني،بحسب مراقبين ،الذين اكدوا ان (اطراف التنسيقي تجري حراكا حذرا بعد تصعيد خطابي للتيار الصدري ،ومخاوف من تجدد الخلافات في حال استمر تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة). فيما رأى عضو ائتلاف النصرسلام الزبيدي، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ليست لديه الرغبة بتولي رئاسة الحكومة.وقال إنه (لا يوجد اتفاق على شخصية رئيس مجلس الوزراء حتى الآن، برغم فتح باب الحوار مع جميع الأطراف السياسية). بدوره ،أفاد مصدر ، بتعرض مقر حركة امتداد إلى هجوم مسلح في بابل. وقال إن (مجهولين هاجموا مقر الحركة وسط الحلة بالمفرقعات النارية،دون تسجيل اي اضرار مادية او بشرية). الى ذلك ،دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر ببغداد في منتصف الشهر الجاري.

وقال بيان لمكتبه تلقته (الزمان) امس (أيها المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات اسعوا الى ذكر الله وذروا الدنيا، فهذه دعوة مني خالصة لله سبحانه وتعالى بأن نعود إلى أيام الله تعالى ،وذلك بإقامة صلاة جمعة موحدة لعموم صلوات الجمعة في العراق مع بقاء الصلوات قدر الإمكان، وذلك في مدينة الصدر بذكرى اقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة المعظم من قبل الشهيد الوالد بعد ان أقامها أمير المؤمنين علي عليه السلام).

مضيفا (ذلك تطبيقاً لما قال الشهيد بشأن الاستمرار على صلاة الجمعة، التي ضحى من أجلها وأجل إعلاء كلمة الله العليا بدمه ودم أولاده وأرجع المجتمع إلى طاعة الله ونبذ الدكتاتورية وكانت صلاة الجمعة سلاحاً فعالاً لذلك)، داعيا العراقيين إلى (إقامتها موحدة في مدينة الصدر في منتصف الشهر الجاري، ولا تهابوا حراً أو صعوبة، فالله حاميكم ومؤيدكم). وكان مسؤول سرايا السلام ،قد طالب بالتهيؤ لاي طارئ.وكرم المكتب الخاص للصدر،محافظي الأنبار علي فرحان الدليمي و كربلاء نصيف جاسم الخطابي والبصرة أسعد العيداني وميسان علي دواي أمس، تثميناً لجهودهم الحثيثة لما يقدموه من خدمات لمحافظاتهم. متمنياً لهم (دوام التوفيق والإستمرار في عطائهم،وأن يكون ذلك دافعاً وحافزاً الى مسؤولي المحافظات الأخرى ، للقيام بواجباتهم وبذل المزيد من أجل تقديم الخدمة للمواطنين )، بدوره ، اعرب المحافظون عن (شكرهم للصدر على هذه المبادرة )، مؤكدين (دوام الأستمرار بواجباتهم تجاه محافظاتهم والمواطنين).

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