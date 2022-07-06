المالكي يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وباريس

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على اهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وباريس في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لإئتلاف دولة القانون:” ان المالكي التقى بمكتبه اليوم سفير جمهورية فرنسا لدى العراق ايريك شوفاليه، وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، فضلا عن بحث الوضع الإقليمي والدولي، والحوارات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة”.

وأكد المالكي على اهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وباريس في مختلف المجالات سيما القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفق أحدث النظم العالمية .

كما أشار الى ان المرحلة القادمة ستشهد حملة اعمار وتقديم الخدمات واستيعاب الطاقات الشابة في قطاعات العمل العام، داعيا الى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين .

من جانبه، أعرب سفير الجمهورية الفرنسية عن تقديره للعراق وحرص قيادته على تقوية العلاقات مع فرنسا وزيادة حجم التعاون في مختلف المجالات./انتهى7

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