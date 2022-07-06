تحرك أميركي لتأمين ممرات الشرق الأوسط المائية

لندن: نجلاء حبريري

في تحرك جديد لتأمين الممرات المائية في منطقة الشرق الأوسط، اعتمدت القوات البحرية للقيادة المركزية الأميركية، لأول مرة، برنامجاً يقدم مكافآت للأفراد الذين يدلون بمعلومات طوعية تؤدي إلى مصادرة بضائع غير قانونية كالمخدرات أو الأسلحة، وتدعم عمليات مكافحة الإرهاب.

وتشمل المكافآت، التي تندرج تحت برنامج مكافآت وزارة الدفاع وتستثني المواطنين الأميركيين، جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف دولار أميركي، وغير نقدية تشمل قوارب أو مركبات أو معدات أو غذاءً.

وبموجب برنامج المكافآت هذا، يمكن لمن لديه معلومات ويرغب في تقديمها الاتصال عبر خط هاتفي خاص أو الموقع الإلكتروني المخصص لذلك وبلغات مختلفة (العربية، والإنجليزية، والفارسية، والدارية، والبشتو، وغيرها)؛ ليتم بعد ذلك التحقق من دقة المعلومات وتقييم ما إذا كانت تستوفي معايير المكافأة.

ويأتي برنامج المكافآت لتعزيز جهود تأمين مياه الخليج خصوصاً. فقد أعلنت القيادة المركزية عن ارتفاع عمليات مصادرة البضائع غير المشروعة في الشرق الأوسط العام الماضي، بعد أن ضاعفت القوات الأميركية والدولية دورياتها في خليج عمان وبحر العرب.

وصادرت السفن الحربية التابعة للأسطول الخامس الأميركي في عام 2021 ثلاثة أضعاف شحنات الأسلحة غير القانونية بالمقارنة مع عام 2020 بما يعادل 9000 قطعة سلاح. كما صادرت القوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة شحنات مخدرات بقيمة سوقية تناهز 500 مليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز ما تم ضبطه في السنوات الأربع الماضية مجتمعة.