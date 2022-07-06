جامعة بابل تمنح مقاعد مجانية لعرب وأجانب لتتقدم في التصنيف العالمي

أكثر من 100 طالبة وطالب من العرب والأجانب تقدموا لإكمال الدراسة العليا في جامعة بابل، في مجالات الطب والتمريض والهندسة ضمن المنحة المجانية التي قدمتها الجامعة بمعدل 299 مقعدا قسمت بين الدراسة الأولية والعليا والدبلوم.

ووفرت الجامعة كل متطلبات الدراسة والسكن لطلبة من سوريا وفلسطين واليمن وإيران والجزائر، بهدف رفع مكانتها في التصنيفات العالمية.

وقال ليث العنزي، مدير البعثات والعلاقات في جامعة بابل، إن “المقاعد المخصصة للبكالوريوس 172 مقعدا والماجستير 75 مقعدا والدكتوراه 46 مقعدا والدبلوم العالي 6 مقاعد”.

ووضعت الجامعة ضوابط وشروطا يتعلق أغلبها بالجانب الأمني، لكن معادلة الشهادة وتوافقها مع متطلبات وزارة التعليم كان الشرط الأهم لقبول الطلبة.

وقال أمين الياسري، عميد كلية التمريض في جامعة بابل، إن “على المتقدم التمتع بشهادة معادلة ضمن وزارة التعليم العراقية، ويحول الطالب أوراقه وملفه إلى لجنة المقاصة العلمية لأخذ النظر في موضوعات المنهاج في الدولة التي درس فيها”.

وقالت خلود هاشم، طالبة دكتوراه من سوريا، إن “الكفاءة العلمية في جامعة بابل ممتازة، وهي داخلة ضمن التصنيف العالمي”.

وإضافة إلى ذلك، فإن كلية الطب بجامعة بابل أصبحت أول كلية طب في العراق تدخل ضمن قاعدة بيانات “سكوباس” لنشر بحوث الطلبة بأجور رمزية بالدينار العراقي تعادل نحو 300 دولار بدلا من ألفي دولار كان يدفعها الطالب لمجلات غير عراقية.

وأكملت جامعة بابل دراسة أكثر من 60 ملفا لطلبة عرب وأجانب تم قبولهم في الدراسات العليا بعد تطابق شروط القبول والمفاضلة كافة، فوجود طلبة وافدين وآخرين مبتعثين دليل على المستوى الرصين للجامعة ومستواها العلمي.

المراسل: حيدر الجلبي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط