خريجون يتظاهرون في خمس محافظات للمطالبة بفرص عمل

شهدت محافظات عدة أمس تظاهرات شعبية تركزت أغلبها على المطالبة بفرص عمل للخريجين.

أغلق العشرات من المهندسين المتدربين والحرفيين أبواب شركة نفط ميسان، امس الثلاثاء، للمطالبة بالوفاء بالوعود التي تلقوها سابقا من قبل إدارة الشركة وشمولهم بالعقود الوزارية.

وبين أحد المتظاهرين في حديثه لـ (المدى) “نحن أكثر من 300 مهندس ومهندسة و200 حرفي تدربنا في وقت سابق في الشركة، وكانت تصرف لنا منح وتلقينا وعودا من قبل الإدارة بأن لنا الأولوية بالتعيين والعقد الوزاري، ولكن لم يحصل شيء لغاية اللحظة وقطعت عنا المنح”.

وأضاف، “لن نسكت عن المطالبة بحقوقنا ولنا مظاهرات ووقفات أخرى لحين الاستجابة لمطاليبنا القاضية بالتعيين ونحن أبناء المحافظة أولى بالعمل من غيرنا خصوصا الأجانب”.

إلى ذلك، تظاهر المئات من المهندسين، أمس الثلاثاء، وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم. وقال مراسل (المدى)، إن “المئات من المهندسين خرجوا بتظاهرة غاضبة امام بوابة المنطقة الخضراء من جهة مبنى وزارة التخطيط وسط بغداد”. وأضاف المراسل، أن “المهندسين ارتدوا زي العمل، ورفعوا شعارات تطالب الحكومة بالتثبيت على الملاك الدائم”. إلى ذلك، أعلنت تنسيقية خريجي المعاهد التقنية في ديالى، أمس الثلاثاء، استمرار اعتصامهم السلمي لليوم الثالث على التوالي. وقال عضو تنسيقية المعاهد حسين الكروي، إن “الاعتصام السلمي لخريجي المعاهد التقنية أمام مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة مستمر لليوم الثالث على التوالي وسط تظاهرات يومية ترفع 3 مطاليب رئيسة هي تحديد نسب ثابتة في كل التعيينات الحكومية لخريجي المعاهد وشمولهم بالعقود الأخيرة التي أقرت في قانون الأمن الغذائي مع إعادة إحياء الصناعة الوطنية؛ لأنها تشكل نافذة كبيرة لاختصاصات المعاهد”.

وأضاف الكروي، ان “الاعتصام يمثل شريحة يصل تعدادها الى الآلاف في ديالى لم يتم إنصافهم بعد 2003 من خلال عدم شمولهم بالتعيينات في مؤسسات الدولة، رغم الاختصاصات المتعددة”.

وعلى صعيد متصل، ذكر مراسل (المدى)، أن “المحاضرين المسجلين في عام 2020 في محافظة البصرة خرجوا بتظاهرات أمس للمطالبة بإصدار أوامر تعيينهم”. كما تظاهر عدد من خريجي الكليّات والمعاهد في ذي قار أمس الثلاثاء، للمطالبة بالتعيين. وذكر أحد المتظاهرين في تصريحات لوسائل اعلام محلية، انهم “مازالوا مستمرين بتظاهراتهم امام ديوان المحافظة على امل ان تتم الاستجابة من قبل الحكومة المركزية”. وأشار الى ان “مطالب خريجي الكليات والمعاهد تلخصت بان يجدوا فرصة عمل في الدوائر الحكومية”، في حين كشف مصدر مطلع عن “قيام القوات الأمنية باعتقال متظاهرين بعد قطعهم الطريق الرابط بين الناصرية وقضاء سوق الشيوخ”. وتشهد العديد من المحافظات تظاهرات لاسيما لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد بهدف الحصول على فرص تعيين، إضافة إلى المطالبة بتحسين الخدمات ورفع الواقع الاقتصادي للمواطن العراقي، وتحاول الجهات الرسمية أن تطلق وعوداً بتنفيذ مطالب المتظاهرين إلا أن اغلبها لم يتحقق ما زاد أزمة الثقة بين القائمين على القرار والشارع العراقي.

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