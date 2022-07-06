Posted on by

سياحة دهوك: توقعات بقدوم اكثر من 50 الف سائح خلال أيام الاضحى

سياحة دهوك: توقعات بقدوم اكثر من 50 الف سائح خلال أيام الاضحى

أبدت المديرية العامة للسياحة في محافظة دهوك توقعها بزيارة اكثر من 50 الف سائح للمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك الاسبوع المقبل ، مشيرة الى اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال السياح ، والطلب من إدارة الأماكن السياحية تخفيض أسعار الخدمات .

المتحدث باسم المديرية ريوار رشيد ، قال: ان محافظة دهوك لديها القدرة على استيعاب 15 الف سائح في الليلة الواحدة ، لكن بإمكاننا توفير أماكن اكثر مع زيادة الاعداد.موضحاً ، ان اعداد السياح في ازدياد عاماً بعد آخر ، وقد بلغت الاعداد العام الماضي 2021 ، مليون ونصف المليون سائح.متحدث سياحة دهوك ، أضاف بالقول ان اعداد السياح منذ مطلع العام وحتى نهاية مايو/أيار الماضي بلغت نحو 900 الف سائح معظمهم عراقيون.  مبيناً ، انهم يسعون لجذب السياح من خارج العراق ايضاً ، وسيعقدون هذا العام المعرض الدولي الثاني للسياحة في المحافظة وقد بدأت الاستعدادات لذلك بالفعل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close