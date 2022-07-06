سياحة دهوك: توقعات بقدوم اكثر من 50 الف سائح خلال أيام الاضحى

أبدت المديرية العامة للسياحة في محافظة دهوك توقعها بزيارة اكثر من 50 الف سائح للمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك الاسبوع المقبل ، مشيرة الى اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال السياح ، والطلب من إدارة الأماكن السياحية تخفيض أسعار الخدمات .

المتحدث باسم المديرية ريوار رشيد ، قال: ان محافظة دهوك لديها القدرة على استيعاب 15 الف سائح في الليلة الواحدة ، لكن بإمكاننا توفير أماكن اكثر مع زيادة الاعداد.موضحاً ، ان اعداد السياح في ازدياد عاماً بعد آخر ، وقد بلغت الاعداد العام الماضي 2021 ، مليون ونصف المليون سائح.متحدث سياحة دهوك ، أضاف بالقول ان اعداد السياح منذ مطلع العام وحتى نهاية مايو/أيار الماضي بلغت نحو 900 الف سائح معظمهم عراقيون. مبيناً ، انهم يسعون لجذب السياح من خارج العراق ايضاً ، وسيعقدون هذا العام المعرض الدولي الثاني للسياحة في المحافظة وقد بدأت الاستعدادات لذلك بالفعل.

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