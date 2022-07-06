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صحة كوردستان توجه دوائرها بإرشادات متعلقة بعطلة العيد

صحة كوردستان توجه دوائرها بإرشادات متعلقة بعطلة العيد

اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن استعدادات جميع مديرياتها لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

وقال د. سامان برزنجي في بيان : “من اجل المصلحة العامة ومن اجل الاعداد والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال اجازة عيد الأضحى، تم توجيه جميع المديريات العامة للصحة باتخاذ التدابير التالية:

  • تشكيل لجان متابعة في جميع المديريات العامة والمستشفيات.
    – يجب أن يكون هناك خط ساخن لأي طارئ.
    – فتح مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرات في جميع المدن والبلدات عند الضرورة.
    – التزام الأخصائيين والمقيمين القدامى والدورات والممرضات والعاملين الصحيين بالواجب.
    – التغطية الاعلامية والوصول إلى وسائل الإعلام يكون فقط من خلال إعلام الإدارات.
    – إرسال الإحصائيات اليومية إلى المديريات العامة خلال 24 ساعة عبر الهاتف المحمول من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا من اليوم التالي.
    – ارسال النماذج الإحصائية يوميا إلى المديريات العامة.
    – تجهيز سيارات الاسعاف وتوفير الغاز والبنزين والوقود.
    – المراقبة المستمرة لمشاريع التنظيف والإمداد بالغذاء.
    – يجب أن تكون خطوط الهاتف المحمول لمسؤولي الدائرة مفتوحة والرد عليها.
    – يجب أن تكون مستشفيات الطوارئ والعيادات الخارجية مفتوحة ويجب تسجيل جميع الزيارات والمعلومات الخاصة بالمرضى.
    – يجب أن تكون مراكز العلاج الكيميائي لمرضى السرطان مفتوحة للعمل.
    – ويجب أن تكون مراكز غسيل الكلى مفتوحة للعمل.
    – ان تواصل فرق الطوارئ والخط (122) واجباتها وعملها على مدار (24) ساعة، فيما سيقوم قسم الطوارئ الطبية بجدولة توفير الفرق للأماكن الضرورية والسائحين.
    – على الفرق المعنية بـ(فحص مياه الشرب والأمراض المعدية والرعاية الصحية) مواصلة متابعتها وان تكون في الخدمة.
    – الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للاجئين في المخيمات.
    – الاستمرار في تقديم خدمات الفحص والعلاج.
    – إنشاء آلية مناسبة للتطعيم في أيام العطل عند الضرورة”.
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