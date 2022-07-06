عندما ستبكي إحدى عينَّي أسفا و الثانية تدمع فرحا

بقلم مهدي قاسم

ـ كان لصوص المنطقة الخضراء السابقين والحاليين ، و تحديدا زعماء الأحزاب الفاسدة وملحقاتها الذيلية المرتزقة من تنظيمات و دكاكين سياسية وُجدت ــ خصيصا ــ للسرقة المشرعنة والنهب المنظم و السريع ، كانوا في السابق مختلفين شكليا ، و متفقين فعليا على سرقة ثروات العراق منذ 19 عاما ( وهو أمر معروف للشارع العراقي و لا يحتاج إلى تفصيل أو تكرار ) إلى ما فترة الانتخابات الأخيرة التي تمخضت عن فوز نسبي و ضئيل للتيار الصدري ، ولكن ضمن افتقار إلى أغلبية نسبية ، ليكون مؤهلا ــ دستوريا ــ لتشكيل حكومة بدون تحالفات إجبارية مع خصوم و أعداء سياسيين لدودين من أمثال عميد الساسة الفاسدين نوري المالكي وغيره من زعماء فاسدين ، حيث فشل مقتدى الصدر في تشكيل الكتلة الأكبر ، ثم انسحب منزويا جانبا مع أكباشه و قطعانه المدجنة والمطيعة الخانعة ، على أمل السيطرة الجماهيرية على الشارع و تجييّشه و قيادته ضد هؤلاء الخصوم إذا ما تبوئوا سلطة سيادية عليا و حاسمة.. وما دمنا عند عميد الساسة الفاسدين فقد قرأنا أخبارا غير مؤكدة تُفيد بترشيحه من قبل حزب الدعوة لتشكيل الحكومة العراقية القادمة ؟!!، و قد جعلت هذه الأخبار إحدى عينَّي تبكي أسفا و اسى بل وحزنا على مصير العراق الواقف على حافة هاوية عميقة ومظلمة و المهدد بالسقوط فيها .. بينما عيني الثانية ستدمع فرحا !. إذ عندما يكون عميد الساسة الفاسدين نوري المالكي رئيسا لحكومة عراقية قادمة ( وهو الذي حكم العراق لدورتين متتاليتين طالت ثمان سنوات حيث وصلت وتائر وتسونامي الفساد والانفلات الأمني وتهريب الإرهابيين من المعتقلات لعشرات مرات ــ بأوامر عليا مثلما صرح وزير العدل ” الفضلي ” السابق حسن الشمري * ـــ وما أعقب ذلك من احتلال داعشي لمحافظات عراقية عديدة متوّجة بمجزرة سبايكر الرهيبة ،فضلا عن نهب المال العام بمئات مليارات دولارات ، فكل ذلك قد وصل إلى قمة القمم من فساد وانفلات أمني في ذلك العهدين الكارثيين ) ليكون عميد الفاسدين رئيس حكومة مجددا و لمرة ثالثة !!، فتلك هي كارثة الكوارث السياسية المخزية والخطرة جدا والتي ستكون سببا في دفع العراق إلى مصيره المجهول و احتمال ضياعه النهائي أيضا وهو ــ أي العراق ــ بدون ذلك واقف على شفا هاوية بلا قاع .. أما لماذا ستُدمع عيني الثانية فرحا ؟.. لأن ثمة احتمالا قويا في أن ينتفض الشارع العراقي في هذه المرة انتفاضة مليونية وكاسحة ، حيث سيُفسح المجال حينذاك لمحاكمة نوري المالكي على كل تلك الجرائم السياسية و الأمنية و المالية ــ الآنفة الذكر ــ التي ارتكبها وإدانته قضائيا ، لينال عقابه العادل أما شنقا أو تعفنا في الحبس حتى وفاته .. طبعا ، افتراضا في حالة وجود آنذاك جهاز قضاء عادل ومستقل تماما ، وفضلا عن عرقلة هروبه إلى إيران أو سوريا .. *هامش ذات صلة : ( الشمري: تورط مسؤولين عراقيين بتهريب سجناء القاعدة – العربية https://www.alarabiya.net

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› 2014/01/06 Oldal lefordítása 2014. jan. 6. — كشف وزير العدل العراقي، حسن الشمري، أن رؤوسا كبيرة في الدولة سهلت هروب سجناء تنظيم القاعدة من سجني أبو غريب والتاجي في بغداد في يوليو الماضي …

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