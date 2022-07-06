كيف لنا كعراقيين اولا …. أن نتعامل مع حكومات الأربع سنوات ؟؟؟

منهم من اقحمنا بالإرهاب وسلم محافظات بأكملها !!! ومنهم من غض البصر واربيل تقصف !!! ومنهم من هو معي ولا معي وباقٍ ومنسحب !!! مع من اكون وانا الدستور الغير مطبق !!!! وانا ابن الجنوب الذي سلبت منه حقوقه بوجود آلاف المقرات من الأحزاب في ارضي و التي ستواجهني اذا ما خرجت مطالبا بحقوقي …. وستقتلني وتتهمني بالخيانة العظمى اذا ما قلت اريد وطن من قلب العاصمة بغداد وأنني بعثي وأنني تشريني وأنني متهم قبل أن أقول كلمتي ؟؟؟

مع من اكون وانا ابن كوردستان جزء من العراق تاريخي ظلمه الحكام وقصفته طائرات الوطن في كل الأزمان !!! مع من اكون حيث لم ينصفني حكم الديكتاتورية ولم يعيد لي حقوقي حكم الديمقراطية أو بالأحرى الأغلبية !!!!

مع من اكون وانا المسيحي الحاضر المغيب !!! اصل الأرض حيث فيكم وحيث ما اتفقتم أن أسمى ابن (الأقليات) !!!

مع من اكون وانا الشبكي بلا هوية والتركماني بلا ارض والايزيدي بلا شنكال ونسائي دفعن ثمن حكمكم !!!

مع من اضع يدي … وانا ابن الغربية حيث معاناة التهجير والترهيب وحكم ممثليني على أساس المنفعة الشخصية !!! حيث ما استخدموني كنت القضية وحيث ما ركنوني أسدل الستار على القضية !!!

مع من أشكل حكومة الديمقراطية التعددية !!!! حين اني شعورا حدثتكم بكل ما فيهم من ذكر لحقوق مستلبة …

جميعنا حقوقنا مستلبة !!!!

مهند محمود شوقي

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