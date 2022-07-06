مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع برئاسة مسرور بارزاني ويبحث عدة ملفات

قالت دائرة الإعلام والمعلومات الحكومية ، بأن مجلس وزراء إقليم كوردستان سيعقد ، اليوم الأربعاء ،اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي وسيبحث عدة ملفات.
بيان للدائرة ، قال ان المجلس سيجتمع برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.
وسيتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات التالية:
-عرض تقرير يقيّم سير الحملة التي انطلقت في إقليم كوردستان، لضبط الأسلحة غير المرخصة وإغلاق محال واماكن بيعها، والعراقيل التي تعترض تنفيذ القرار.
ـ كما سيناقش المجلس مسودة مشروع قانون العمل الجديد .
– سيتم خلال الاجتماع عرض التقرير المالي للأشهر الستة الأولى من العام 2022 لاستعراض الايرادات والنفقات.
-كما سيبحث المجلس، الخطوات القانونية والدستورية لحكومة الإقليم، في مواجهة الضغوطات غير الشرعية لوزارة النفط في الحكومة الاتحادية.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط