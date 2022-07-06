مصدر رسمي : مصر لها شروطها لتلبية طلب إيران في تحسين العلاقات

مصدر رسمي لـ (الزمان): مصر لها شروطها لتلبية طلب إيران في تحسين العلاقات
اجتماع أمني في شرم الشيخ لمواجهة الصواريخ الإيرانية والتمدد الروسي
القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى ل (الزمان) أن إيران أبلغت مصر عبر القنوات الدبلوماسية رغبتها في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع مصر لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها العالم والتي تتطلب تكاتف دول المنطقة لمواجهتها، إلا أن مصر أبلغت الجانب الإيراني أن هناك شروطا تضعها مصر قبل الدخول في أي مفاوضات لتحسين العلاقات منها عدم التدخل في شؤون المنطقة وعلى رأسها دول الخليج والتي تعتبرها مصر جزءً من الأمن القومي المصري ووقف دعم المليشيات الإرهابية التي تهدد دول المنطقة وعلى رأسها جماعة الحوثيين.
وفي السياق ذاته كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن اجتماعا أمنيا رفيع المستوى ضم مسؤولين عسكريين في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ومصر ودول خليجية عقد مؤخرا في شرم الشيخ لبحث سبل تنمية العلاقات العسكرية بين تلك الدول لمواجهة قدرات إيران الصاروخية قبيل بدء جولة بايدن بالمنطقة والتي سوف تبحث إنشاء حلف ناتو عربي لمواجهة إيران وتمدد النفوذ الروسي في المنطقة.
وأوضح المصدر أن مصر رفضت الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران وأن الرئيس المصري أبلغ نظيره العماني أثناء الزيارة الأخيرة لعمان أن تبلغ عمان الجانب الإيراني بحكم العلاقة الطيبة بينهما أن مصر ترفض الدخول في أي مواجهة عسكرية مع إيران كما مصر ليست مساعدة للتضحية بعلاقاتها المتميزة مع الجانب الروسي كما أن العراق تتوسط حاليا لتحسين العلاقات بين إيران والسعودية التي تخشى هي الأخرى الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران ، وتعليقا على محاولات إنشاء ناتو عربي لمواجهة إيران قال د. احمد سيد احمد الخبير السياسي بمركز دراسات الأهرام للزمان أنه ليست هناك رؤية موحدة من الدول العربية تجاه هذا الحلف لأن هناك دول عربية ترى أن معركتها الأساسية ليست مع إيران لأن الدخول في تحالف ضد إيران سوف يزيد من حدة التوتر في المنطقة التي تعاني من توترات متصاعدة في أكثر من منطقة وتوقع د. أحمد أن لا ترى تاك الفكرة النور وأتفق معه في الرأي العميد إلياس حنا الخبير العسكري فيما أبدى عدد من الخبراء اعتقادهم أن هناك توجها عاما في المنطقة لإزالة التوترات كما حدث مع قطر وتركيا، لأن المنطقة ليست بحاجة لمن يشعلها من خلال إنشاء تحالف عسكري قد تدفع ثمنه المنطقة خاصة دول الخليج .تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط