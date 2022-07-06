مصدر رسمي : مصر لها شروطها لتلبية طلب إيران في تحسين العلاقات

مصدر رسمي لـ (الزمان): مصر لها شروطها لتلبية طلب إيران في تحسين العلاقات

اجتماع‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬لمواجهة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإيرانية‭ ‬والتمدد‭ ‬الروسي

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬أبلغت‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬تكاتف‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬لمواجهتها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أبلغت‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شروطا‭ ‬تضعها‭ ‬مصر‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭ ‬لتحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬منها‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والتي‭ ‬تعتبرها‭ ‬مصر‭ ‬جزءً‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬ووقف‭ ‬دعم‭ ‬المليشيات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثيين‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اجتماعا‭ ‬أمنيا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ضم‭ ‬مسؤولين‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والأردن‭ ‬ومصر‭ ‬ودول‭ ‬خليجية‭ ‬عقد‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬لمواجهة‭ ‬قدرات‭ ‬إيران‭ ‬الصاروخية‭ ‬قبيل‭ ‬بدء‭ ‬جولة‭ ‬بايدن‭ ‬بالمنطقة‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬تبحث‭ ‬إنشاء‭ ‬حلف‭ ‬ناتو‭ ‬عربي‭ ‬لمواجهة‭ ‬إيران‭ ‬وتمدد‭ ‬النفوذ‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬رفضت‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عسكرية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬وأن‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬أبلغ‭ ‬نظيره‭ ‬العماني‭ ‬أثناء‭ ‬الزيارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لعمان‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬عمان‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬بحكم‭ ‬العلاقة‭ ‬الطيبة‭ ‬بينهما‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬ترفض‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مواجهة‭ ‬عسكرية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬كما‭ ‬مصر‭ ‬ليست‭ ‬مساعدة‭ ‬للتضحية‭ ‬بعلاقاتها‭ ‬المتميزة‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬تتوسط‭ ‬حاليا‭ ‬لتحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬التي‭ ‬تخشى‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عسكرية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬،‭ ‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬محاولات‭ ‬إنشاء‭ ‬ناتو‭ ‬عربي‭ ‬لمواجهة‭ ‬إيران‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬احمد‭ ‬سيد‭ ‬احمد‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬بمركز‭ ‬دراسات‭ ‬الأهرام‭ ‬للزمان‭ ‬أنه‭ ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬رؤية‭ ‬موحدة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬الحلف‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬معركتها‭ ‬الأساسية‭ ‬ليست‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬لأن‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬سوف‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬توترات‭ ‬متصاعدة‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬وتوقع‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬تاك‭ ‬الفكرة‭ ‬النور‭ ‬وأتفق‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬العميد‭ ‬إلياس‭ ‬حنا‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬فيما‭ ‬أبدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬اعتقادهم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توجها‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لإزالة‭ ‬التوترات‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬وتركيا،‭ ‬لأن‭ ‬المنطقة‭ ‬ليست‭ ‬بحاجة‭ ‬لمن‭ ‬يشعلها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬قد‭ ‬تدفع‭ ‬ثمنه‭ ‬المنطقة‭ ‬خاصة‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ .

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