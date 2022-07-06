نائب سابق: نحتاج إلى شركة محاسبة لمعرفة حجم الأموال المهربة

أكد النائب السابق وائل عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، حاجة العراق إلى شركة محاسبة عالمية ورصينة من أجل معرفة الحجم الحقيقي والفعلي للأموال المهربة إلى خارج البلاد وكذلك عموم الأموال التي طالتها يد الفساد.

وأوضح عبد اللطيف : أن «الأرقام التي ذكرت عن حجم الأموال المهربة متضاربة، حيث أن البنك الدولي يتحدث عن ٣٠٠ مليار دولار، والدكتور أحمد الجلبي (رحمه الله) عندما كان رئيس اللجنة المالية النيابية تحدث عن ٣١٢ مليار، وعضو آخر في ذات اللجنة تحدث عن ٦٠٠ مليار دون أي إيصالات، وهناك ارقام أخرى، وبالتالي يجب الوصول إلى الرقم الحقيقي».مبيناً بأن «شركة المحاسبة يجب أن تبدأ بالحسابات منذ عام ٢٠٠٣ إلى ٢٠٢٢، وهذه الشركة سوف تكون متخصصة وقادرة على معرفة الجهات التي ذهبت إليها تلك الأموال بالإضافة إلى حجمها الحقيقي».

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