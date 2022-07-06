نقابة الأشراف للسادة الفلوجيين الموسوية الحسينيّة في العراق والوطن العربي  ( الحلقة ٥) 

(لقب الفلوجي في العراق)

ربما ينصرف الذهن للمدينة التي تقع غرب بغداد عندما يقرأ المتلقي اسم( الفلوجي)، او لقب الفلوجيوقد يتوهّم المتلقي الى ان ذلك اللقب منبثق من تلك المدينة (الفلوجة) الحالية.

ومن الجدير بالذكر الى ان تلك المدينة(الفلوجة الحالية) لم تُبنى ولم تُسكن إلّا في عام ١٨٨٥م، وذلكبعدما اسّس العثمانيون الجسر الخشبي فيها.(راجع تاريخ الفلوجة للعجراوي).

وبعدما بنى العثمانيون الجسر الخشبي بدأ الناس بالاستيطان بتلك المدينة التي اشتُهرت مؤخراً بسببالأحداث التي مرّت عليها، وخصوصاً في الفترة التي اعقبت سقوط النظام العفلقي في بغداد ، وما حدثفيها من معارك مع الجيش الأمريكي المحتل للعراق، وذلك في عام ٢٠٠٣م.

(اشارة مهمة )

ان لقب الفلوجي في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط قد سبق بناء مدينة الفلوجة الحالية بقرون، وللدلالةعلى ذلك فقد ورد ذكر علماء السادة الفلوجيين في كتب تراجم الرجال والعلماء والمصنّفين، وقد ذُكروابلقبهم ( الفلوجي) منذ مطلع القرن السابع عشر والثامن عشر الميلاديَين وما بعدهما ) ، فقد ورد ذكرالعلّامة حسن الفلوجي ( ١٨٠١–١٨٧٩م).

وورد ذكر آبائه المولودون قبله بأكثر من مائتي عام) ، فقد ورد ذكر والد العلّامة وهو العلّامة محمد صالحووالده وهكذا ..

وجميع هؤلاء يُلَقّبون ب( الفلوجي).

واذا اخذنا ذلك الشاهد كنموذج فسيكون ذكر هذه السلسة بمئتي عام تقريباً قبل ولادة العلّامة حسنالفلوجي الحلي، فقد ولد العلّامة حسن الفلوجي المولود عام ١٨٠١م، وان ما ذُكر لهو خير شاهد على عدمانتساب لقب الفلوجي ( لعشائر الفلوجيين في العراق لمدينة الفلوجة الحاليّة) ، واليك بعض المصادر التيذكرت علماء الفلوجيين وأدبائهم عبر العصور :

فقد ورد لقب الفلوجي لمن حمله من العلماء والأدباء في المصادر الإتية :

في كتاب ( اعيان الشيعة، للعلامة محسن الأمين العاملي المتوفى سنة١٣٧١هـ) وكتاب ( البابليات للشيخاليعقوبي المنشور عام ١٩٥٤م) وكتاب شعراء الحلّه ( لعلي الخاقاني طبع عام ١٩٥١م)، وكتاب ( ادبالمحنة او شعراء المحسن للسيد محمد علي الحلو طبع سنة ١٤١٨هـ.)،

وكتاب الذريعة الى تصانيف الشيعة لأغا بزرگ الطهراني ولد عام ١٨٧٦، وتُوفي عام ١٩٧٠ م) وغيرهم .

( لقب الفلوجي)

واول من حمل لقب الفلوجي هو السيد محمد العابد او ابو شارة او صاحب الفلجة او صاحب البيتالأفلج او ابن السيد محمد بن الكاظم ع كما يطلق عليه ابناء تلك المناطق) بحسب مجموع الألقاب التيكان قد حملها في حياته وبعد مماته.

والسيد محمد متوفّى في القرن السابع عشر الميلادي، ودفين بغداد ( الرضوانية) وله مزار كبير وقبره كانعامراً قبل عام ٢٠١٤م لمئات من السنين ، ولكن الدواعش قاموا بتهديمه كما هدّم الوهابيّون قبور اجدادهالطاهرين في بقيع مدينة رسول الله(ص)، وكما هدّم الدواعش قبور المعصومين والأولياء والأنبياء فيمدينة الموصل وقبور المعصومين في سامراء ، فقد قاموا بتهديم قبره عندما سيطروا على اطراف بغدادوذلك في المؤامرة العالمية الكبرى التي بدأت عام ٢٠١٤م بتهديم العراق وتخريبه وزرع الفتن والطائفية بينابناء شعبه .

التتمّة في الحلقات القادمة

حيدر الفلوجي

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