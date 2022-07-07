أفضل كمبيوتر محمول 2022 للعمل الهجين ولماذا يجب عليك الذهاب إلى هواوي ميت بوك

مكنت التطورات التكنولوجية من وضع جديد للعمل يكتسب شعبية بسرعة. يشار إليها باسم ‘العمل الهجين‘ ، يتم تعريف هذا النمط الجديد من العمل من خلال حرية الناس في اختيار العمل أينما يريدون.

كما أدى ظهور المكاتب المتنقلة والمنزلية إلى خلق فرص وظيفية جديدة ، ولكن في حين أنها مرنة ، فإن العمل من هذه الإعدادات يعني أيضا أن الناس يجب أن يظلوا منتجين في جميع الأوقات. بالإضافة إلى ذلك ، للحفاظ على الإنتاجية ، يطالب المستخدمون بخيارات كمبيوتر محمول أكثر تحديدا ومخصصة.

قل لا أكثر ، أعلنت هواوي مؤخرا عن هواوي عروض على اللابتوبات الكمبيوتر المحمول ميت بوك إي ، أول شاشات هواوي 3 في 1 ويندوز 11 كمبيوتر محمول ، يتميز بتصميم جديد وأول شاشة أوليد اللون الحقيقي هواوي فولفيو.

تم تصميم هاتف هواوي الجديد خصيصا لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على إنتاجيتهم أثناء التنقل ، وتمكين المستخدمين والسماح لهم بأن يكونوا أكثر إنتاجية في أي وقت وفي أي مكان ، سواء كان ذلك للعمل أو لمجرد الإبداع أو الدراسة. تتميز بتصميم هجين متعدد الاستخدامات ، وميزات تفاعل ذكية ، وأداء احترافي ، وميزات فائقة للجهاز ، تعد شاشات 3 الجديدة في 1 أداة إنتاجية قوية تجمع بين مزايا أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية التقليدية لمساعدة المستخدمين على إنجاز العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

قابلية ومرونة-3 شاشات في 1

ما الذي يجعل هواوي ميت بوك ه 3 شاشات الكمبيوتر المحمول في واحد? حسنا ، هواوي ميت بوك إي هو الكمبيوتر المحمول المثالي 3 شاشات في 1 لأنه يصور التجربة الكاملة للكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر اللوحي والهاتف الذكي في جهاز واحد. بفضل تصميمه المعماري المبتكر ، فإن وزن هواوي ميت بوك إي خفيف مثل 709 جرام ورقيق مثل 7.99 ملم. هواوي ميت بوك إي نحيف وسهل الحمل مع ثلاثة أوضاع يمكن تبديلها وفقا لذلك (وضع الكمبيوتر المحمول ، ووضع الكمبيوتر اللوحي ، ووضع الهاتف الذكي) لمعالجة العديد من سيناريوهات المكاتب المتنقلة. عرض هواوي ميت بوك ه يمكن فصلها واستخدامها كجهاز لوحي. للتعليق والعرض التقديمي ، يمكن للكمبيوتر المحمول وهواوي م قلم رصاص تقديم تجربة أفضل في وضع الكمبيوتر اللوحي. ما يجعله أفضل هو أن هذا الكمبيوتر المحمول يوفر أيضا وضع الهاتف الذكي. بالنسبة للمبتدئين ، تمنحك هذه الميزة التحكم الكامل في هاتفك الذكي من خلال جهاز الكمبيوتر.

كما قام ويندوز 11 المثبت مسبقا بتحسين ميزات اللمس التي تعالج نقاط الألم الشائعة التي يعاني منها المستخدمون عند استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة 2 في 1 في وضع الكمبيوتر اللوحي. الآن ، يدعم نظام التشغيل إيماءات الأصابع المتعددة لتبديل المهام ، مما يبسط بشكل كبير عناصر التحكم المعقدة في تعدد المهام لتحسين تجربة وضع الكمبيوتر اللوحي بشكل كبير.

أوليد اللون الحقيقي هواوي فولفيو العرض

وشاشة هواوي فول فيو ذات اللون الحقيقي مقاس 12.6 بوصة ، تبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 90 في المائة. وهو يدعم سطوع الذروة من 600 شمعة في المتر المربع ، بي 3 التدرج اللوني واسعة ولها دقة اللون برو الصف من E ه < 1. هذه تضمن أنه بغض النظر عن استخدامه لعرض أي محتوى ، في الداخل أو الخارج ، تظل الشاشة حادة ومشرقة. وعلاوة على ذلك ، فإن هواوي ميت بوك إي تستخدم تكنولوجيا الضوء الأزرق المنخفض على مستوى الأجهزة ، وهي أول شاشات هواوي3 في 1 للكمبيوتر المحمول للحصول على شهادة تي أو في راينلاند للعناية الكاملة بالعيون 2.0.

ميزات جهاز سوبر رهيبة

يوسع الكمبيوتر المحمول الجديد قدرات جهاز هواوي الفائق مع ميزات اتصال مبتكرة متعددة الأجهزة. يمكن لهذا الكمبيوتر المحمول الاتصال لاسلكيا بالهواتف الذكية المتوافقة مثل هواوي بي 50 برو التي تم إطلاقها حديثا وشاشات مثل هواوي ماتيفيو عبر كابل يو اس بي سي أو لاسلكيا لتزويدك بالتعاون المستقبلي متعدد الأجهزة ومشاركة الملفات عبر الأجهزة مع إيماءات السحب والإفلات البسيطة.

ويستفيد جهاز هواوي ميت بوك إي الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع. يتيح وضع التعاون المبتكر التفاعلات عبر الأنظمة الأساسية ، مما يسمح لك بنقل المحتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بسحب وإسقاط بسيط!

واستنادا إلى تقنيات هواوي الموزعة ، تساعد ميزات التعاون بين أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية على سد الفجوة بين أنظمة التشغيل ويندوز وأندرويد على مستوى الأرض ، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في الشاشات المتعددة. في إطار التعاون متعدد الشاشات ، تم إطلاق أفضل هاتف مزود بكاميرا بتصميم جمالي مؤخرا–يمكن توصيل هاتف هواوي بي 50 برو مع هاتف هواوي ميت بوك إي لتشكيل جهاز فائق القوة. بمجرد الاتصال ، يمكن للكمبيوتر المحمول الوصول إلى ملفات الجوال ، وفتح ما يصل إلى ثلاث نوافذ لتطبيقات الجوال بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز إبهام للكمبيوتر الشخصي ، مما يتيح المجلدات الموزعة ويجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.

علاوة على ذلك ، يمكن للمستخدمين توصيل الكمبيوتر المحمول مع هواوي ماتيفيو عبر الكابل أو لاسلكيا للحصول على شاشة إضافية توفر لك مساحة عرض غامرة. فوائد وجود هذا الثلاثي انشاء هو سهولة مبادلة شريحة واحدة من الاتصالات اللاسلكية والسلكية التي تمكنك من التبديل بسهولة بين وضع العمل, ووضع الشخصية.

التفاعل الذكي والتشغيل الإنتاجي

هواوي ماتي بوك إي متوافق مع هواوي إم قلم رصاص (الجيل 2). مقترنا بشاشات 3 في جهاز 1 ، يظل القلم مستجيبا كما كان دائما ، ويدعم مستويات 4,096 من حساسية الضغط ووقت استجابة منخفض يصل إلى 2 مللي ثانية فقط. هواوي ميت بوك إي متوافق أيضا مع لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية هواوي ، والتي تدعم زوايا مشاهدة متعددة للمستخدمين لشاشات 3 في 1 الكمبيوتر المحمول بشكل مريح. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لهواوي ميت بوك إي العمل بشكل تعاوني مع أجهزة مختلفة تعمل على أنظمة التشغيل بما في ذلك سماعات الأذن والطابعات وشاشات العرض. تحويل شاشات 3 في 1 كمبيوتر محمول إلى قوة إنتاجية متنقلة ، تعمل الميزات الجديدة في وئام لتحسين براعة شاشات 3 في 1 كمبيوتر محمول عبر سيناريوهات الاستخدام المختلفة ، سواء كان المستخدم في المنزل أو في المكتب.

تجربة متميزة لمكالمة الفيديو

هذه المرة ، تم تجهيز هواوي ميت بوك إي بميكروفونات رباعية. في حالة التكوين الممتاز للأجهزة ، قامت هواوي بتجهيز مجموعة متنوعة من تقنيات الخوارزمية على مستوى البرامج لضمان مستوى التقاط الصوت في هواوي ميت بوك إي بطريقة شاملة. يوفر للمستخدمين دعما مهما في ظل سيناريوهات المستخدم النموذجية مثل مكالمات الفيديو عالية الدقة ومشاهد الجوال. من أجل تحسين جودة المكالمة من المتلقي ، هواوي لديها الذاتي المتقدمة منظمة العفو الدولية إلغاء الضوضاء تعزيز التكنولوجيا.

تستفيد التكنولوجيا من خوارزميات الشبكة العصبية العميقة ، والتي تستغرق آلاف الساعات من مجموعات بيانات الإشارات الصوتية الكلامية وغير الكلامية للتدريب النموذجي. تغطي مجموعات بيانات الإشارات الصوتية الخاصة بها الأصوات البشرية النموذجية وما يقرب من مائة ضوضاء شائعة في بيئة العمل من أجل السماح لنموذج الذكاء الاصطناعي بتعلم خصائص الإشارات الصوتية للكلام وغير الكلامية.

تعتمد تقنية تحسين الصوت الشخصي بالذكاء الاصطناعي أيضا خوارزميات الشبكة العصبية العميقة. مبدأها هو السماح لنموذج الذكاء الاصطناعي بالتعلم المستمر وتحديد واستخراج خاصية الطباعة الصوتية للمتحدث ولأن أصوات الناس تبدو مختلفة في أوقات مختلفة من اليوم وبعض الأشخاص لديهم خصائص طباعة صوتية مماثلة.

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