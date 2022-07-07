Posted on by

أول تعليق من حزب العمال البريطاني بعد الأنباء عن استقالة جونسون

أول تعليق من حزب العمال البريطاني بعد الأنباء عن استقالة جونسون

قال رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، إن الأنباء عن استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، “خبر سار للبلاد”، مشددا على أن “بريطانيا تحتاج إلى بداية جديدة”.

واعتبر ستارمر أن هذه الاستقالة “كان يجب أن تحصل منذ مدة طويلة. هو (جونسون) غير مناسب لتولي المنصب، وكان مسؤولا عن حملة الأكاذيب، والفضائح، والفساد.. وكل شخص متواطئ معه يجب أن يشعر بالخجل”.
وأضاف: “لقد أشرف المحافظون على 12 عاما من الركود الاقتصادي وتراجع الخدمات العامة والوعود الفارغة. لسنا بحاجة إلى تغيير في القمة في حزب المحافظين.. نحن بحاجة إلى تغيير مناسب للحكومة. نحن بحاجة إلى بداية جديدة ل‍بريطانيا“.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close