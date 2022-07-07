إطلاق مهرجان IDAFA العربي لتوزيع جوائز دمج أحلام أصحاب الإرادة الصلبة

أعلنت لجنة “إضافة” IDAFA في بيان، أنه “في ظل الظروف والأزمات التي مر بها العالم، ظلمت فئة من الناس وسنسعى إلى تسليط الضوء عليها وذلك في النسخة الأولى من المهرجان العربي لتوزيع جوائز دمج أحلام أصحاب الإرادة الصلبة“.

وأكد البيان أن “هذا المهرجان سيعكس جمال هؤلاء الأشخاص في المجتمع ودورهم وأهميتهم، فهم الذين يمثلون شريحة كبيرة وأساسية فيه وتستحق كل الاحترام والتقدير“.

واعتبر “أنهم أصحاب إرادة صلبة فعلا، لا قولا، لأنهم من أكثر المبدعين وأعمالهم رفعت اسم لبنان عاليا“.

وأكد أن “المهرجان لن يهمل من يهتم ويرعى هذه الفئات من جمعيات وأهل وأفراد، وهو يشد على يد كل من يسعى إلى متابعة أحوالهم سواء طبياً او في التعلم والتحسن بهدف الاستقلال الذاتي والاندماج الأسهل في المجتمع“.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المهرجان صاحب الفكرة الاعلامي والمخرج سام سعد أن “أصحاب الإرادة الصلبة متفانون ومبدعون إلى أبعد الحدود يعطون من قلبهم في كل المجالات، وتسكنهم محبة وسع هذا الكون. إنهم أشخاص لا يتذمرون، وشغوفون ومبادرون، ليتنا نتمثل بهم”.