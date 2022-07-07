اتحاد الكرة يكشف شروط اللعب بدوري المحترفين.. تسديد الديون وملعب خاص للنادي وفريق نسوي

كشف عضو اتحاد الكرة العراقي رحيم لفتة جوانب مهمة رافقت اجتماع يوم أمس الذي تمخض عن عدة مقررات أبرزها قرار تطبيق دوري المحترفين ونظام التراخيص في الموسم المقبل 2023-2022 وفق المعايير المعتمدة في الاتحاد الآسيوي “الأندية التي لا تحقق الضوابط لن تشترك في المسابقة”.

وقال لفتة ان “القرار تم اتخاذه بعد أن وجد الاتحاد انه لابد ان نتقدم خطوة ولابد لكرة القدم العراقية تنهض اسوة بباقي الدول التي سبقتنا بهذا المجال”.

وأضاف أنه “من الممكن أن نتلكأ أو نخفق في بعض الأحيان، خلال سير دوري المحترفين لكن ستنتظم كل هذه الأمور بشكل تدريجي حتى نصل مراحل متقدمة تضاهي الدول التي سبقتنا”.

وكشف لفتة عن مخطط الاتحاد الخاص بدوري التراخيص، موضحاً اننا “كاتحاد سوف لن نطالب أنديتنا بتطبيق التراخيص بحذافيرها كبداية ، فمن الممكن أن تكون في البداية نظام التراخيص من الدرجة الثالثة والموسم الذي يليه يتغير الى الافضل وهكذا لحين بلوغ المرحلة التي نخطط لها”.

ومضى بالقول: ان “الاتحاد سيعرض ما أقدم عليه من قرار أخير بشأن اعتماد وتطبيق دوري المحترفين في العراق للجهات القانونية المتخصصة لبيان الرأي والأخذ بالملاحظات”.

وبين ان “الاتحاد سيشكل لجان خاصة بدوري المحترفين تشرف على تطبيق معايير التراخيص التي لابد ان يطبقها أي ناد في حال اراد الاشتراك بدوري المحترفين إذ لا يحق لأي ناد المشاركة في دوري المحترفين مالم يمتلك المعايير الخاصة”.

ولفت إلى أن “من أهم المعايير التي تم تحديدها لتراخيص الاندية هي تسديد جميع الديون المالية التي بذمة النادي، إلى جانب شرط امتلاك كل نادٍ ملعبا خاصا به، بالإضافة إلى التعاقد مع خمسة محترفين كحد أدنى، كما يجب اعتماد التسويق والتعاقد مع شركات راعية لتكون مصدراً مالياً أساسياً لكل ناد، مع ضرورة توفير نظام مالي متكامل، كذلك يجب على كل ناد امتلاك فرق للفئات العمرية، وأيضا إنشاء فريق نسوي”.

وأصدر اتحاد الكرة العراقي عدداً من القرارات المهمة في اجتماعه الأخير الذي انتهى بوقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وكانت أهم مقررات الاجتماع:

1- تَطبيق دوري المُحترفين ونظام التراخيص في الموسم المقبل 2023/2022 وفق المعايير المُعتمدة في الاتحادِ الآسيويّ ( الأندية التي لا تحقق الضوابطَ لن تشترك في المسابقة ) .

2- بيان الرأي القانونيّ من القسمِ القانوني في الاتحادِ بشأنِ تطبيقِ الدراسة الاستراتيجيّة التي قدّمتها لجنةُ المسابقات لثلاثة مواسم مقبلة.

3- دعوة الأنديةِ المُشاركةِ في الدوري المُمتاز للموسم الحالي الى اجتماعٍ في مقر الاتحاد.

4- استقبال الشكاوى والمُلاحظات والاستفسارات التي قدّمها ممثلو الحُكام، وتنظيم اجتماعٍ سريعٍ بعد عطلةِ عيد الأضحى.