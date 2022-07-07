اتهامات تطال حماس بالتخطيط للانقلاب على السلطة

اتهمت شخصيات سياسية فلسطينية حماس بالسعي للاستيلاء بالقوة على السلطة في الضفة الغربية وذلك بعد ضبط أسلحة وخرائط ومتفجرات داخل أنفاق في رام الله قالت الأجهزة الأمنية الفلسطينية إنها تعود إلى «حماس».

وذكرت مواقع إعلامية فلسطينية أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية قد رفعت درجة التأهب بعد سلسلة من الأحداث المشبوهة التي شهدتها محافظات الضفة بما فيه الانفجار الذي وقع في بيتونيا غرب مدينة رام الله.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد رصدت الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحركات ممنهجة في عدد من محافظات الضفة بما فيها الخليل وجنين تستهدف أمن واستقرار المواطن الفلسطيني وتسعى لإضعاف السلطة الفلسطينية في هذه المناطق.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن حماس تحاول تجييش الشارع الفلسطيني ضد السلطة الفلسطينية وذلك لتهيئة بيئة مناسبة للانقضاض على السلطة في رام الله في سيناريو مشابه لانقلاب صيف العام 2007 في قطاع غزة.

واعتبر وزير الإعلام الأردني الأسبق صالح القلاب أن حماس تفصل نفسها عن الحركة الوطنية الفلسطينية بإصرارها على اعتبار نفسها حركة إسلامية تابعة للإخوان المسلمين وهو ما أقرت به، ما يعني أنهم يستبعدون أنفسهم عن العمل الوطني الفلسطيني والقومي العربي بشكل عام.

وتعرضت حماس لانتقادات عديدة بسبب علاقتها بالإخوان المسلمين في مصر وتدخلها في الأحداث التي تمت خلال الثورة المصرية سنة 2011 بما في ذلك الهجوم على سجون في العريش.

وأضاف القلاب أن إصرار حماس على استعداء المحور العربي الذي يشكل الحاضنة الحقيقية للقضية الفلسطينية والارتماء في أحضان إيران جعلها تخسر كل التعاطف الذي كانت تحظى به في وقت سابق سواء داخلياً أو خارجياً.

هذا وتصنف حركة الاخوان المسلمين في مصر كفصيل إرهابي ما يجعل علاقة القاهرة بحماس على المحك بحسب المحلل السياسي حسن سوالمة إذا ما أصرت الحركة على تصدير نفسها كحامل لواء المشروع الاخواني في مصر.

لارا أحمد كاتبة وصحافية من الأردن

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