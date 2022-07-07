الديمقراطي ينفي تصريحات أحد أعضائه بشأن مرشحه الرئاسي {ريبر أحمد}

نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما صرح به أحد أعضاء الحزب بشأن مرشح الحزب {ريبر أحمد} لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال مهدي عبد الكريم الفيلي لوكالة {الفرات نيوز}، ان “حظوظ مرشحنا {ريبر أحمد} باقية ولا صحة لاي حديث حول قلة وتراجع حظوظه في تسلم منصب رئيس الجمهورية”.

وأكد “لايزال {ريبر أحمد} مرشحنا الوحيد وكل ما يتداول حول قلة حظوظه غير صحيح”.

وأضاف الفيلي “بعد عيد الأضحى المبارك ستكون هنالك جولة من الحوارات مع جميع الكتل والاطراف السياسية، ويمكن ايضا التوصل الى نقاط تفاهم”.

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري قال في تصريح صحفي أمس إن حظوظ مرشح الحزب ريبر أحمد “أصبحت قليلة بعد مساندة الإطار التنسيقي للاتحاد الوطني الكردستاني”.

وأضاف برواري، إنه “لا توجد أي أرضية للاتفاق مع الاتحاد بسبب تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية لصالح برهم صالح،” مبينا أن “دعوة الاتحاد لباقي الأحزاب من أجل الاتفاق لا تصاحبها أي تنازلات من قبلهم”.

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