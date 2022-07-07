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الف مبروك لـ ( زين الدين ضياء ) و (أحمد علي قاسم) نجاحهما الباهر

حامد شهاب

يتوجه الكاتب والباحث الإعلامي حامد شهاب بأخلص التهاني وأجمل التبريكات بحصول حفيديه (زين الدين ضياء) على المركز الثاني في إمتحانات الثالث المتوسط لهذا العام 2022 في منطقة الدورة وحصول حفيده الآخر ( أحمد علي قاسم ) على المركز الاول في إمتحانات السادس الابتدائي في منطقة العطيفية  ببغداد.

ألف ألف مبروك النتيجة الرائعة التي حقققها الحفيدين البطلين ( زين الدين ضياء) و (أحمد علي قاسم) ولهما من كل أهلهما والحجية ( أم ضياء) وعماتهم وخوالهم وخالاتهم وزملائهم وأصدقائهم الأمنيات بتحقيق التفوق العلمي في المرحلة المتوسطة والإعدادية ليكونا من أوائل من سيتخرجوا لاحقا في مرحلتي المتوسطة والسادس العلمي ، وقد حصلا على أعلى الكليات العلمية بعون الله..

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