المؤسسة العامة لشؤون الألغام: 28 مواطناً ذهبوا ضحية الألغام في ستة أشهر

ذهب 28 مواطناً، ضحية للألغام في إقليم كوردستان في النصف الأول من 2022، بين من فقد حياته ومن تعرض لجروح، في وقت أدت الأزمة المالية إلى إيقاف معظم عمليات المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان.

رئيس المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان، جبار مصطفى، بيّن اليوم الخميس (7 تموز 2022)، أن “28 مواطناً ذهبوا ضحية الألغام في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، 3 منهم فقدوا حياتهم، واحد في السليمانية، الآخر في دهوك والثالث في إدارة كرميان، فيما أصيب 25 بجروح، 5 منهم في أربيل، 3 في دهوك، 13 في السليمانية و4 في إدارة كرميان الذاتية”.

المؤسسة تمكنت من من تطهير 139 الفاً و497 متراً مربعاً من أراضي إقليم كوردستان من الألغام، خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفق جبار مصطفى، الذي أشار أيضاً إلى “تطهير 6 حقول وثلاثة مواقع شهدت معارك في السابق من الألغام”.

عن الأراضي التي تمكنت المنظمات المعنية بإزالة الألغام من تطهيرها في جميع مناطق إقليم كوردستان، أوضح أنها تبلغ “301 ألفاً و570 متراً مربعاً، بالإضافة إلى 8 حقول و3 مواقع شهد معارك في السابق”.

وأضاف بأن المؤسسة تمكنت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام من “تفكيك 386 لغماً مضاداً للأفراد، و7 ألغام مضادة للدبابات، بينما تمكنت المنظمات من تفكيك 959 لغماً مضاداً للأفراد”.

رئيس المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان، تحدث عن النواقص واحتياجات المؤسسة قائلاً: “لقد توقف معظم عمليات المؤسسة بسبب الأزمة المالية، على سبيل المثال لدينا 38 فريقاً، يضم الواحد منها 14 موظفاً، لكننا لا نملك سيارات للتوجه إلى العمل، في وقت يواصل الموطفون تسلم رواتبهم”.

ولفت إلى أن “20% من الفرق تعمل حالياً، فريق في دهوك، فريق في أربيل، ثلاثة فرق في السليمانية، فريق آلي وفريق في كرميان”، مضيفاً أن “سلوفينيا ستقدم لنا الدعم في النصف الثاني من هذا العام، وستوفر لنا 30 سيارة بعد عيد الأضحى”.

عن اليوم الذي يشهد إزالة آخر لغم في إقليم كوردستان، قال رئيس المؤسسة العامة لشؤون الألغام: “وفق اتفاقية أوتاوا كان يجب تطهير العراق من الألغام تماماً بانتهاء عام 2007، لكن وبسبب الأوضاع لم يتم تحقيق ذلك وجرى تمديد الفترة إلى عام 2018، ولم يتم تحقيق ذلك ايضاً. الآن وإذا ما سمحت الأوضاع الأمنية وتحقق الاستقرار وتوفرت الأموال، من المقرر تطهير العراق وإقليم كوردستان من الألغام تماماً بانتهاء 2028”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط