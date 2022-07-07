النفط النيابية تؤكد انتهاء أزمة البنزين

بغداد/ نبأ مشرق

تحدثت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عن انتهاء شح البنزين في المحطات.

وقال عضو اللجنة داخل راضي، في حديث إلى (المدى)، إن “أزمة الوقود كانت وقتية وانتهت وحالياً المحافظات الوسطى والجنوبية لا تعاني من مشكلة في تجهيز السيارات بمادة البنزين”.

وأضاف راضي، أن “الوضع أصبح طبيعياً وعاد إلى ما كان عليه في السابق منذ نحو أسبوع”، منوهاً إلى أن “الأزمة استغرقت من ثلاثة إلى أربعة أيام”.

وأشار، إلى أن “الأجهزة الأمنية نجحت في السيطرة على المنافذ التي يمكن من خلالها نقل المشتقات النفطية بنحو مخالف للقانون”.

وبين راضي، ان “الموضوع لم يكن تهريباً بالمعنى الدقيق، بل هو بيع لمحطات في إقليم كردستان بسبب فارق السعر”.

ورأى، أن “الأزمة في بعض مفاصلها مفتعلة، بسبب الخلاف بين أصحاب المحطات والمديرية العامة للمنتوجات النفطية بشأن الكميات المجهزة واسعارها”.

وأكد راضي، أن “اتفاقاً قد حصل بين الطرفين بحضور ممثلين عن مجلس النواب لكن هذا الاتفاق لم يُفعّل، وظهرت نتائج عدم الاتفاق على عمل المحطات”.

ولفت، إلى أن “وسائل اعلام ضخمت ما حصل وجعلت المواطنين يقبلون بكثرة على المحطات”.

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