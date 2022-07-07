انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار في أدنى مستوى منذ أبريل

سجل النفط أدنى مستوى له، منذ نهاية إبريل الماضي؛ إذ عادت أسعاره إلى المنطقة الحمراء في تعاملات بعد الظهيرة الأربعاء، بعدما جرى تداول عقود «برنت» دون مستوى 100 دولار للبرميل.

ووفقًا لـ«بلومبرج» تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 3.23% إلى 99.4 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 3.49% إلى 96.03 دولار للبرميل.

وذكرت «بلومبرغ» أن المستثمرين يأخذون في الحسبان إمكانية حدوث ركود في الاقتصاد العالمي نتيجة لتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية العالمية، متجاهلين مؤشرات انخفاض معروض النفط.

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