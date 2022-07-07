بالبصل الأحمر والفلفل الحار.. تخلص من وزنك الزائد

خلود عمر

طرق إنقاص الوزن عديدة جدًا لدرجة أنه لا يمكنك حصرها، لكنها تتفق في نقطة وهي كي تتخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة يجب أن تتحلى بالعزيمة وتتبع النظام دون خرقه، ومن هنا يوضح لك «المصري لايت» طريقة بسيطة تعيد لك رشاقتك.

بحسب موقع eat this، الخضروات من أكثر الأشياء المفيدة لصحتك بشكل عام، إذ أفادت كلية هارفارد للصحة العامة، أن النظام الغذائي الذي يحتوي على الكثير من الخضروات بشكل منتظم يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب، وإدارة ضغط الدم، ومستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي.

كما أن الخضروات يمكن أن تساعدك في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، إذ وجدت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الأوروبية للتغذية أن زيادة تناول للخضروات يمكن أن تساهم في زيادة فقدان الوزن.

ومن هنا نصح اثنين من أخصائيي التغذية بأفضل الخضروات التي تساعدك على إنقاص الوزن، وهي كالتالي:

3. الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مادة «الكابسيسين»، والتي تعزز المزاج والتمثيل الغذائي وتقلل الالتهاب، إذ يمكن لـ «الكابسيسين» أن يرفع درجة حرارة الجسم.

ما يؤدي إلى حرق عدد قليل من السعرات الحرارية الإضافية بفضل هذا التأثير الحراري، بالإضافة لتعزيز إفراز «الإندورفين» وإعطاء بعض الأشخاص حرقًا إضافيًا للسعرات الحرارية، ما يساعدك على التخلص من الوزن الزائد.

2. البنجر

البنجر مليء بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والتي تساعد في إنقاص الوزن، إذ أنه غني بالنترات، ما دفع الرياضيين لاستخدامه كوسيلة لزيادة أكسيد النيتريك في الجسم.

ويساعد التعزيز الإضافي لأكسيد النيتروجين في دعم تدفق الدم، وزيادة التعافي، وعندما تستفيد أكثر من تمارين حرق الدهون، يساعدك ذلك إنقاص الوزن.

1. البصل الأحمر

البصل والثوم والبصل الأخضر والكراث من الخضروات الجيدة للحصول على وجبة صحية، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية.

ونظرًا لأن هذه الخضروات عالية النكهة، يمكن أن تعوض عن النكهات المضافة ذات السعرات الحرارية العالية التي قد تضيفها إلى الطعام.

فيمكن استخدام هذه الخضروات بعدة طرق بدايةً من الحساء إلى الصلصات والتوابل والسلطات وغير ذلك، وتتمثل إحدى أسهل الطرق لتقليل السعرات الحرارية في اختيار نكهة الأطعمة الكاملة واستبدال الصلصات المصنعة والأطعمة المعلبة الأخرى بهذه الخضروات.

المصري اليوم

بالإضافة إلى أن البصل مصدر كبير للبريبايوتكس الغذائي الكامل لدعم توازن ميكروبيوم صحي، ما يضمن هضم جيد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط